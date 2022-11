Choć Rajd Monte Carlo - styczniową inaugurację sezonu - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen ukończyli poza podium, później zdominowali rajdową rywalizację na najwyższym szczeblu. Spośród siedmiu pierwszych rund wygrali aż pięć. Następnie dołożyli jeszcze triumf w Nowej Zelandii i właśnie na antypodach cieszyli się z mistrzowskiego lauru.

Jednak w drugiej połowie sezonu zwyżkę formę zaliczył Hyundai. Koreańscy rywale zapisali na swoje konto cztery rajdy (łącznie pięć w całej kampanii). Szczególnie bolesny dla Toyoty był dublet Hyundaia w Rajdzie Japonii.

Rovanpera zwraca uwagę na formę Hyundaia i uważa, że przyszłoroczna kampania będzie dla jego ekipy dużo trudniejsza.

- Uważam, że walka będzie dużo bardziej zacięta niż w tym roku - cytuje Rovanperę oficjalny serwis mistrzostw. - My dobrze rozpoczęliśmy sezon, a GR Yaris Rally1 od razu pracował bez zarzutu.

- Musimy jednak zauważyć, że inni też się poprawili. Będziemy musieli przycisnąć, by utrzymać się w walce. Zespół to wie, wszyscy to wiemy. Są obszary, w których możemy spisać się lepiej.

Sezon ruszy w drugiej połowie stycznia. Załogi i zespoły spotkają się w Księstwie Monako.

