Próba na ulicach w centrum Aten miała długość niespełna jednego kilometra. Trasa to kilka pętli wokół Placu Syntagma, prowadząca przed Pałacem Królewskim w którym od 1934 roku mieści się grecki parlament.

Pierwszą trójkę utworzyły załogi zespołu Toyoty: Sebastien Ogier/Julien Ingrassia, Elfyn Evans/Scott Martin (+0,6s), Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (+0,8s).

- Kocham Grecję, to piękny kraj. Bardzo się cieszę, że wracam na te drogi. Jutro czeka nas otwieranie trasy, ale zrobimy co w naszej mocy w tej sytuacji. To rajd, który lubię - powiedział Sebastien Ogier.

- Zawsze miło jest pojechać taki oes, nawet jak jest krótki - stwierdził Elfyn Evans.

- Po długiej przerwie fajnie jest pojeździć przed kibicami i pokazać, co robimy z tymi samochodami - powiedział Kalle Rovanpera.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się załogi Hyundaia: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (+0,9s), Dani Sordo/Candido Carrea (+1s), Ott Tanak/Martin Jarveoja (+1s).

- Widzieliśmy wiele różnych warunków podczas zapoznania. To będzie trudna impreza zarówno dla zawodników, jak i maszyn. Musimy pojechać czysto - powiedział Neuville. - Nie możemy się doczekać walki. Podobał nam się ten oes. Dobrze znowu widzieć tylu ludzi.

Andreas Mikkelsen i Elliott Edmondson oraz Mads Ostberg i Torstein Eriksen byli najszybsi w WRC 2 (+1,3s).

Dziesiątkę skompletowali Georg Linname i James Morgan oraz Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Obie załogi były wolniejsze od Rovanpery o 1,5s. Reprezentanci Lotos Rally Team wygrali odcinek w kategorii WRC 3.

Na piątek organizatorzy zaplanowali pięć odcinków specjalnych – przejeżdżany dwukrotnie OS Aghii Theodori (17,54 km) oraz Loutraki (19,40 km), Thiva (23,27 km) i Elatia (11,65 km). Największą trudnością tego dnia będzie brak serwisu. Zawodnicy będą zdani tylko na swoje własne umiejętności serwisowania auta.

