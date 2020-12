Różne lokalizacje brytyjskiej rundy WRC

Rajd Wielkiej Brytanii gościł w Walii nieprzerwanie od 2000 roku. Bazą trzynastu edycji było Cardiff. Potem nastąpiła przeprowadzka na północ kraju.

Tegoroczna edycja rajdu została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Brytyjska runda znalazła się w kalendarzu na sezon 2021, jednak nie ma pewności, gdzie rozegrana zostanie rywalizacja. Coraz głośniej mówi się o przeprowadzce do Irlandii Północnej. Spekulacje podsycił David Richards, prezes Motorsport UK.

- Dlaczego mielibyśmy się ograniczać do jednego małego obszaru? - powiedział Richards w rozmowie z BBC Sport. - Naszą ambicją jest popularyzowanie rajdu w różnych częściach Królestwa. Chcielibyśmy znaleźć sposób na to, by raz na trzy lata impreza gościła gdzie indziej.

Poparcie dla przenosin do Irlandii Północnej zaoferował również Nicky Grist, były pilot m.in. Colina McRae, Juhy Kankkunena czy Malcolma Wilsona.

- W Irlandii Północnej jest promotor, który od wielu lat organizuje różne imprezy. Rajd mógłby się tam przenieść. Potrzebują po prostu nieco więcej pieniędzy od rządu. Są w stanie przygotować wydarzenie wysokiej klasy, z korzyścią dla wszystkich.

Rajd Wielkiej Brytanii zaplanowano w dniach 19-22 sierpnia.