Loeb startuje w tym roku w pierwszym sezonie Extreme E w ekipie Lewisa Hamiltona (Team X44), a także przygotowuje się do kolejnej edycji Dakaru z zespołem Bahrain Raid Xtreme obsługiwanym przez Prodrive. Mimo to nie ukrywał chęci powrotu do WRC i sugerował na początku roku, że chętnie zaliczyłby wybrany rajd w sezonie 2021. W tym celu miał kontaktować się z Malcolmem Wilsonem, dyrektorem M-Sport Ford.

Wg doniesień serwisu DirtFish Loeb i Wilson ostatnio rozmawiali o potencjalnie częściowym programie startów w przyszłym roku.

- Rozmawiamy, ale to wszystko, co ze mnie wyciągnięcie - powiedział Wilson.

Brytyjczyk odmówił odpowiedzi na więcej pytań dotyczących charakteru umowy, ale zawsze przyznawał, że chciałby mieć możliwość pracy z Loebem.

- Może gdy ktoś do mnie zadzwoni w sprawie jazdy, jeśli Malcolm Wilson poprosi mnie o wystartowanie w rajdzie i będzie mnie potrzebował, to dlaczego nie - mówił Loeb dla DirtFish. - Jeśli Malcolm potrzebuje kogoś na rajd, nie na cały sezon, ale na pół, to dlaczego nie?

Wydarzeniem, w którym obecność Loeba mogłaby być najbardziej pożądana, jest to najmniej prawdopodobne. Zapoznanie z trasą Rajdu Monte Carlo rozpocznie się w poniedziałek 17 stycznia, zaledwie dwa dni po zakończeniu Dakaru w Arabii Saudyjskiej.

Loeb przybywając do M-Sportu mógłby wspierać również swojego rodaka Adriena Fourmauxa, który na przyszły rok ma duże szanse otrzymania pełnego programu startów w najwyższej klasie.

Prócz tego francuskiego powiązania, sprowadzenie Loeba do zespołu wzmocniłoby również relacje M-Sportu z Red Bullem.

Na pytanie, kto mógłby pilotować Loeba, spojrzenia kierowane są na Daniela Elenę. W przyszłym miesiącu razem wezmą udział w Rally Mont-Blanc Morzine. Pojadą Peugeotem 306 Maxi. To będzie ich pierwszy wspólny start od czasu głośnego rozstania po tegorocznym Dakarze.