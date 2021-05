Felgueiras (9,18 km) po długiej nieobecności powrócił do harmonogramu Rajdu Portugalii. Ostatni raz wykorzystywano go w 1998 roku. Przebiega po wzgórzu Santa Quitéria. Zawiera też krótki fragment asfaltowy. Jest szybki i płynny, choć zawiera też kilka wąskich sekcji z wysokimi bandami.

Odcinek na swoje konto zapisali liderzy rajdu Elfyn Evans i Scott Martin.

- Przycisnęliśmy dość mocno. Było zdradliwie, a przyczepność nie tak duża, jakiej oczekiwaliśmy. Nawierzchnia była dość twarda - powiedział Evans.

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul rozpoczęli rajd od drugiego czasu (+8,9s).

- To był fajny odcinek - powiedział Fourmaux. - Szczerze mówiąc to było jak jazda na nartach. Pojechałem czysto, ale zmagam się z oponami. Myślę, że już są martwe, a to będzie długi dzień.

Trójkę skompletowali Gus Greensmith i Chris Patterson (+9,4s).

Czwarty rezultat zanotowali Dani Sordo i Borja Rozada (+9,6s). W rajdzie ich strata do prowadzącego Evansa wzrosła do 20,3s

- Nie jestem zadowolony - przyznał Sordo. - Było kilka błędów. To naprawdę trudny odcinek. Nie chcę już popełniać błędów, ale jednocześnie muszę wywierać presję.

Piąty czas należał do Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassi (+11,4s). Szósty do Nikołaja Griazina i Konstantina Aleksandrova (+12,7s), najszybszych w WRC 2, a siódmy do Madsa Ostberga i Torsteina Eriksena (+16,7s). Do jazdy wrócili Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen (+17,1s), którzy testują zmiany w ustawieniach Yarisa WRC. Dziesiątkę skompletowali Chris Ingram i Ross Whittock (+19,3s) oraz Marco Bulacia i Der Ohannesian (19,6s). Liderzy WRC 2 - Janne Ferm i Esapekka Lappi (+19,8s), mieli jedenasty czas.

Takamoto Katsuta i Daniel Barritt (+21,3s) nie atakują będącego na trzecim miejscu w generalce Sebastiena Ogiera.

W WRC 3 Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zbliżyli się na 1,3s do liderów Yohana Rossela i Alxandre Cori.

Do jazdy wrócili też Ott Tanak i Martin Jarveoja (+27,8s) oraz Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe (+40,5s). Obydwie załogi Hyundaia oszczędzają opony na Power Stage.