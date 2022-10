Rajd Estonii po raz pierwszy trafił do harmonogramu mistrzostw świata w 2020 roku. Organizatorzy z Urmo Aavą na czele pomagali promotorowi i FIA ratować kalendarz zburzony przez pandemię koronawirusa.

Dobre opinie ze strony rajdowych władz oraz zespołów i załóg pomogły Estończykom utrzymać rundę WRC w kolejnych dwóch sezonach.

Kalendarz na przyszły rok nie został jeszcze opublikowany. Wiele wskazuje jednak na to, że załogi po raz czwarty powalczą w Estonii o punkty do światowego czempionatu.

Tamtejszy rząd w projekcie budżetu na 2023 rok uwzględnił dotację dla organizatorów rajdu w wysokości 1,5 miliona euro, czyli ponad 7 milionów złotych. Przeznaczeniem środków jest oczywiście przygotowanie rundy mistrzostw świata. Dobre dla fanów wieści przekazał Piret Hartman, minister kultury.

- Możliwość ponownego przygotowania Rajdu Estonii jako rundy WRC to wyraz wielkiego uznania dla organizatorów i kibiców oraz dobra wiadomość dla całej Estonii - cytuje Hartmana serwis Delfi. - Jesteśmy dumni, że z krajów o to się ubiegających, ponownie wybrano Estonię. Rajd przyciąga do południowej Estonii dziesiątki tysięcy turystów, podnosi naszą markę na świecie i ma pozytywny wpływ na gospodarkę.

- Negocjacje na temat budżetu były trudne i trzeba było podjąć kilka niełatwych decyzji. Priorytetem było zapewnić ludziom byt i bezpieczeństwo. Projekt budżetu na 2023 rok zakłada wsparcie organizatorów Rajdu Estonii kwotą 1,5 miliona euro. Cieszę się, że to wypracowaliśmy. Bez państwowej dotacji rajd prawdopodobnie nie mógłby się odbyć.

Światowa czołówka prawdopodobnie stawi się w Estonii w połowie lipca.

