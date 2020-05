Rajd Safari odwołany

Powrót imprezy do kalendarza WRC zapowiedziano na sezon 2021. Przy podjęciu decyzji uwzględniono wpływ koronawirusa na globalną gospodarkę, podróże międzynarodowe, masowe zaangażowanie lokalnej społeczności i zaangażowanie partnerów.

- Jesteśmy wdzięczny patronowi, jego ekscelencji prezydentowi Uhuru Kenyatcie, za jego niezachwiane wsparcie i rady, gdy zastanawialiśmy się nad kolejnymi krokami. Jesteśmy również winni wdzięczność prezydentowi FIA, Jeanowi Todtowi i promotorowi WRC, Olivierowi Ciesli za ich nieustępliwe wsparcie, ponieważ rozpoczęliśmy starania o przywrócenie Rajdu Safari do WRC - mówił Amina Mohamed, organizator.

- Będziemy nadal przygotowywać się do imprezy, ponieważ prace przebiegają na najwyższych obrotach i czekamy na przyjazd profesjonalistów, zespołów oraz entuzjastów rajdu do Kenii, gdy impreza odbędzie się w przyszłym roku. Przełożenie wydarzenia na przyszły rok nie było proste, jednak jesteśmy świadomi obecnych globalnych wyzwań i zapewniamy, że Rajd Safari będzie znaczącą częścią historii naszego kraju, tak jak to planowano przez kolejne trzy lata - dodał.

W obliczu decyzji organizatorów sezon WRC powinien zostać wznowiony na początku sierpnia na Rajdzie Finlandii.