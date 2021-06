Światowa czołówka wróciła do Kenii po 19 latach oczekiwania. 68 edycję Rajdu Safari w dramatycznych okolicznościach wygrali Sebastien Ogier i Julien Ingrassia.

Choć trasa była dużo krótsza niż w przeszłości, a odcinki specjalne całkowicie zamknięte dla ruchu, trudy rajdu dały się załogom we znaki, zatrzymując nawet auta WRC. Nie zabrakło licznej widowni oraz zwierząt przekraczających drogę przed pędzącymi samochodami.

Wyprawę do Kenii pochwalili nawet pechowcy, a wszystko wskazuje na to, że Rajd Safari będzie obecny w kalendarzu WRC przez kilka następnych lat. Podczas ceremonii mety zapowiedział to prezydent kraju Uhuru Kenyatta.

- Myślę, że WRC potrzebuje różnorodności - powiedział Sebastien Ogier. - To był fajny i ekscytujący weekend. Wielu widzów miało frajdę, śledząc rywalizację. Było inaczej i część tego była bardzo interesująca. Entuzjazm miejscowych również nam sprawia radość. Cieszyłem się z tego po długim czasie bez kibiców. Tłumy na sekcjach dojazdowych były niesamowite.

- Piątek i niedziela były całkiem fajne, jeśli chodzi o wyzwanie, jakie powinno stawiać Safari - stwierdził Ott Tanak. - Była to spora frajda dla kierowców i muszę powiedzieć, że podobało mi się. To coś innego w kalendarzu i dodaje mu pewnej pikanterii. Z pewnością była to dobra zabawa.

Zadowolony z przebiegu tegorocznej edycji oraz zachowania Safari na najbliższe lata jest również Yves Matton, odpowiedzialny w Międzynarodowej Federacji Samochodowej za rajdy.

- Wspaniale jest widzieć takie zaangażowanie prezydenta kraju i jego rządu - powiedział Matton w rozmowie z serwisem DirtFish. - Wierzę, że ten rajd był i będzie świetnym dodatkiem do mistrzostw. To, co zobaczyliśmy i co się wydarzyło w ten weekend, było naprawdę pozytywne.

- Sceneria była niesamowita. To naprawdę coś innego. Sami wiecie, co myślę o rajdach i DNA rajdów. To sport dla kierowców, którzy potrafią pojechać w każdych warunkach. I z całą pewnością warunki, które były w ten weekend, są inne niż podczas wszystkich pozostałych rund w kalendarzu.

Migawki z Rajdu Safari:

