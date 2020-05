Samochody WRC muszą być efektowne

Fin uważa, że wszelkie zmiany wizualne w najwyższej klasie mistrzostw świata mogą mieć większy wpływ na popularność serii niż same nowe napędy hybrydowe.

- Kiedy obecne auta i przepisy zaczęły obowiązywać w 2017 roku, a samochody zostały opracowane tak, aby wyglądały bardziej spektakularnie i mocniej, natychmiast zwiększyło to liczbę kibiców w porównaniu do poprzedniej epoki - powiedział Tommi Makinen dla serwisu DirtFish.

Chociaż narodziny nowej kategorii Rally1 będą oznaczały koniec obecnej ery WRC, najwyższa klasa zachowuje jej podstawy, ale z naciskiem na przystępny budżet i zrównoważony rozwój.

Samochody Rally1 mają nadal wyglądać i brzmieć agresywnie, przypominać samochody produkcyjne, a poziom osiągów powinien być zbliżony do aktualnych WRC. Jednak aerodynamikę czekają zmiany. Agresywnie wyglądające pakiety nadal będą dozwolone, ale już nie w tak rozwiniętym stopniu, a tylna część samochodów będzie miała uproszczoną konstrukcję, co dotyczy również spojlera. Mówi się, że auta będą zbliżone wyglądem do tych R5.

Według Makinena dwie klasy samochodów muszą jednak mocno różnić się od siebie w następnym cyklu reguł.

- WRC to najwyższy poziom - jak Formuła 1 - i myślę, że samochód powinien nadal wyglądać bardzo, bardzo widowiskowo dla kibiców, bo to sprawia, że są zainteresowani śledzeniem rajdów - stwierdził. - Powiedziałbym, że należy pamiętać, iż mamy już rajdówkę R5, która jest bardzo, bardzo podobna wyglądem do normalnych aut.

- Fani jeśli przyjeżdżają, to chcą zobaczyć coś co wygląda „jak kosmiczna rakieta na szutrowych drogach”. R5 już mamy, jest to niższa kategoria, dla normalnych klientów z całego świata. Powstało już bardzo dużo samochodów tej klasy.

Stwierdza jeszcze: - Musimy pamiętać, że uprawiamy ten sport dla kibiców. Jeśli przygotujemy przepisy, które zmniejszą ich zainteresowanie, to nie jestem pewien, czy jest to dobry pomysł.

