Samochody WRC płyną do Kenii

Transport 65 kontenerów przebiega drogą morską. Pojutrze kenijski rząd ma uaktualnić restrykcje, związane z pandemią koronawirusa i wówczas zapadnie decyzja, czy 68. KCB Safari Rally Kenya będzie można przeprowadzić w zaplanowanym terminie 16-19 lipca.

W innym przypadku kontenery poczekają w porcie w Mombasie na kolejowy transport do Suswy, a następnie samochodowy do Naivashy. Rajd Safari odbyłby się później - przypuszczalnie we wrześniu zamiast Rally New Zealand.

Jak informuje dziennik Daily Nation, przygotowania do lipcowego Safari są w pełnym toku. Do Nairobi napływają zgłoszenia załóg. 18 maja rozpocznie się przyjmowanie wniosków akredytacyjnych od lokalnych mediów.