Przez cały okres dominacji Loeba w mistrzostwach świata, w okresie 2004-2012 rywalizował bezpośrednio z M-Sportem. Chociaż stajnia Malcolma Wilsona sięgnęła po mistrzostwo producentów w 2006 i 2007 roku, ani razu nie zdobyli tytułu w klasyfikacji kierowców, podczas regularnych występów Francuza.

48-latek powrócił w tym roku do WRC, wstępując właśnie w szeregi M-Sportu w ramach częściowego programu startów. Pilotowany przez Isabelle Galmiche wygrał otwierający sezon Rajd Monte Carlo, co jak do tej pory było najlepszym wynikiem brytyjskiej stajni w kampanii 2022. Kolejnym podium dla załogi Pumy Rally1 było jedynie to wywalczone w Rajdzie Sardynii przez Craiga Breena i Paula Nagle’a, gdy zajęli drugie miejsce.

Przyszłotygodniowy Rajd Akropolu będzie czwartym i ostatnim występem Loeba w tym sezonie. Na kolejny aktualnie nie ma żadnej umowy.

- Był po trzydziestce, kiedy rywalizowaliśmy z nim w mistrzostwach świata. Teraz ma 48-lat i wciąż jest konkurencyjny - mówił o Francuzie Malcolm Wilson w rozmowie udzielonej dla serwisu DirtFish. - Szczerze powiedziawszy, jesteśmy dumni z tego co osiągnęliśmy, gdy zdobywał swoje dziewięć tytułów, bo za każdym razem byliśmy blisko. Teraz pracuje z nami i zrozumieliśmy dlaczego jest tak dobry, mimo że już o dziesięć lat starszy. Szczerze powiem, że brakuje mi słów, aby opisać to, co robi za kierownicą samochodu.

- Wystarczy spojrzeć na rundy, które zaliczył dla nas, kiedy podążał na prowadzeniu w Portugalii oraz świetnie spisywał się w Kenii. Za każdym razem cieszy się z możliwości poprowadzenia auta, co jest kluczowe - kontynuował.

Zapytany, czy Loeb nadal czerpie na tyle dużą frajdę ze startów w rajdach, by wrócić po więcej w przyszłym roku, Wilson przyznał, że „nie jest tajemnicą, iż chciałbym nakłonić go do udziału w większej liczbie wydarzeń”.

- Na pewno nie będzie chciał zaliczyć całych mistrzostw - przyznał. - Jeśli jednak pojawi się opcja, aby wziął udział w paru rundach, z pewnością przysiądziemy do tematu.

Loeb obecnie jest zakontraktowany przed Prodrive jako reprezentant Bahrain Raid Xtreme w Mistrzostwach Świata w Rajdach Cross Country. Ściga się również w Extreme E w ekipie X44.

Takie zobowiązania Loeba stanowiłyby oczywistą przeszkodą dla M-Sportu, choć pojawia się też pytanie, czy dziewięciokrotny mistrz świata byłby w ogóle zainteresowany szerszym programem.

Zdolności negocjacyjne Wilsona są znane, ale śmieje się z sugestii, że byłby wstanie namówić Loeba na coś więcej: - Ma inne zobowiązania zawodowe i wątpię, aby interesował go pełny sezon. Obrał podejście podobne, co Sebastien Ogier. Do tego szykuje się ciężki rok, z krótkimi przerwami między rajdami w kalendarzu rozszerzonym prawdopodobnie o jeszcze jedną imprezę.

