WRC Rajd Monte Carlo

Sensacyjny Solberg

Ruszył drugi etap Rajdu Monte Carlo. Poranny odcinek nie przyniósł zmiany na pozycji liderów.

Piotr Furman
Edytowano:
Oliver Solberg Elliott Edmondson, , Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg Elliott Edmondson, , Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: TOYOTA GAZOO Racing

Piątkową część inauguracji sezonu otworzył odcinek Laborel - Chauvac-Laux-Montaux. Jest to zasadniczo nowa próba, chociaż jej fragmenty były już wykorzystywane wielokrotnie w przeszłości. Stosunkowo techniczny, składający się w dużej mierze ciasnych zakrętów oes liczy sobie niespełna 18 km.

W piątkowy poranek najlepiej poradzili sobie Oliver Solberg i Elliott Edmondson, którzy doskonale wykorzystali informacje szpiegowskie od Bryana Bouffiera i pokonali o 19,1 s Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe. W trójce zmieścili się też Elfyn Evans i Scott Martin [+26,5 s].

- Dziękuję ekipie szpiegowskiej, bo mamy świetne notatki. Jedzie się naprawdę dobrze – przekazał Solberg.

- Ciężko ocenić tempo w takich warunkach. Musimy jechać mądrze, żeby nie wypaść – komentował Evans.

- Bardzo zróżnicowane warunki. Wiele miejsc z lodem i śniegiem, ale także zabrudzonych zakrętów. Jest jednak lepiej niż wczoraj – dodał Neuville.

Tuż za oesowym podium uplasowali się Sebastien Ogier i Vincent Landais. Załoga Toyoty straciła do Solberga  32,8 s. Piąty czas był dziełem Gregoire Munstera i Louisa Louki [+34,8 s]. Autorami szóstego zostali Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+35,4 s]. Od siódmego rezultatu dzień rozpoczęli Jon Armstrong i Shane Byrne [+41,6 s].

- To był zdradliwy oes. Napracowałem się, żeby utrzymać się na drodze – powiedział Ogier.

- Brakuje mi pewności siebie i nie mam odpowiedniego wyczucia. To będzie bardzo trudny weekend – mówił Fourmaux.

- Jechałem miejscami za wolno, ale warunki są nieprzewidywalne – odpowiedział Munster.

- Wiele zdradliwych miejsc, ale było lepiej niż się spodziewałem. Myślę, że nie popełniłem zbyt wielu błędów – podsumował Armstrong.

Od ósmego czasu rywalizację rozpoczęli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+50 s]. Oesową dziesiątkę uzupełniły załogi samochodów Rally2, Arthur Pelamourgues i Bastien Pouget [+51,4 s] oraz Leo Rossel i Guillaume Mercoiret [+53,4 s].

W WRC2 po czterech oesach stawce przewodzą Rossel i Mercoiret. Drudzy są Pelamourgues i Pouget [+30 s]. Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow są trzeci [+30,9 s].

W łącznej tabeli liderem jest Solberg. Evans traci już 1.10,7. Ogier jest trzeci [+1.41,4]. Neuville’owi do podium brakuje tylko 3,6 s.

Wyniki po OS4:

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 56.58,8
2. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1.10,7
3. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.41,4
4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1.45
5. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +2.16,1
6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +2.20,2
7. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3.14
8. Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N Rally1 +3.55,1
9. Gregoire Munster/Louis Louka Ford Puma Rally1 +4.23,9
10. Leo Rossel/Guillaume Mercoiret Citroën C3 Rally2 +4.39,9

22. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot Skoda Fabia RS Rally2 +8.40 [10. WRC2]
28. Błażej Gazda/Michał Jurgała Renault Clio Rally3 +10.46,7 [2. RC3]

