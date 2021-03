19-letni Solberg w tym roku reprezentuje zespół Hyundai Motorsport w kategorii WRC 2. Jednak w Arctic Rally Finland otrzymał możliwość startu za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC debiutując w najwyższej klasie. Jego samochód był obsługiwany przez 2C Competition.

Solberg i Marshall zajęli siódme miejsce w rajdzie, do szóstego zabrakło im zaledwie 1,2s.

Podsumowanie Arctic Rally Finland: Północ szczęśliwa dla Tanaka i Jarveoji

- Brakuje mi słów, aby określić, jakie to uczucie - mówił Solberg po swoim niezwykle udanym występie. To jest naprawdę niewiarygodne, największe osiągnięcie w mojej dotychczasowej karierze. Andrea (Adamo), wszyscy w Hyundai Motorsport i zespół 2C Competition, bardzo im dziękuję. Jesteśmy w rodzinnym mieście Świętego Mikołaja i myślę, że podarował mi fantastyczny prezent.

- Kiedy Andrea opowiadał mi o tym rajdzie, byłem bardzo podekscytowany, ale równocześnie zastanawiałem się, co się stanie, jak to będzie?

Solberg na powyższe pytanie odpowiedział bardzo szybko. Już na drugim oesie wykręcił czwarty czas, a sobotni etap rozpoczął od trzeciego rezultatu.

- Wiedziałem, że zrozumienie aerodynamiki będzie trudne - kontynuował. - Byłem przekonany, że będę dobrze czuł się przy tej prędkości. Jednak nie spodziewałem się takich wyników już na wczesnym etapie rajdu. To była świetna zabawa. Przed rajdem Andrea mówił mi, że nie ma żadnej presji, abym po prostu upewnił się, że uśmiech nie zejdzie z mojej twarzy. Ten uśmiech był większy niż kiedykolwiek wcześniej.

- Hyundai i20 Coupe WRC prowadzi się fantastycznie. Przyczepność i moc są niesamowite. Siedząc w samochodzie, w trakcie zawodów, po prostu jechałem i nie myślałem zbyt dużo tym co się dzieje. Jednak na dojazdówkach, kiedy zatrzymywałem się za Sebastienem Ogierem, w celu zmiany kół i pracy przy samochodzie, przez głowę przebiegło mi „Wow! To jest po prostu niesamowite. Jestem tutaj i walczę z mistrzem świata!”.

- Oczywiście rozumiem, że Seb miał gorszą pozycję startową, przez co stracił trochę czasu w piątek, w każdym razie możliwość ścigania się z nim była świetna. To bardzo fajny gość.

- Owszem, pojawiały się frustrujące momenty, np. na ostatnim oesie. Obróciłem się na drodze, co kosztowało mnie szóste miejsce. To byłby fajny rezultat, ale akceptuję nasz wynik. Byliśmy w pierwszej piątce na sześciu z dziesięciu odcinków specjalnych. To o wiele więcej niż mogłem sobie wyobrazić - podsumował.

Do występu Solberga odniósł się szef Hyundai Motorsport, Andrea Adamo: - Sądzę, że mu się podobało. Zaliczył niesamowity rajd, spisał się znacznie lepiej niż się spodziewano. Zrobił to, o co go prosiliśmy. Cieszył się z jazdy i cieszył się na mecie. Zapewnił nam wszystkim powiew świeżego powietrza, czego potrzebowaliśmy w WRC.