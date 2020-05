Siedem rajdów, by wyłonić mistrza

Z powodu pandemii koronawirusa sezon WRC po Rajdzie Meksyku został wstrzymany. O ile Rajd Monte Carlo odbył się bez większych przeszkód, o tyle Rajd Szwecji znacząco skrócono z powodu braku śniegu, a Rajd Meksyku zakończył się dzień wcześniej. Według obecnych planów sezon może zostać wznowiony od Rajdu Safari.

Przepisy FIA i WRC nie określają minimalnej liczby rajdów potrzebnych do wyłonienia mistrzów świata. Zdaniem Mattona trzy rozegrane imprezy to zdecydowanie za mało i zostaną stworzone zapisy mówiące o konieczności zorganizowania w sezonie minimum siedmiu rund, by rozdać tytuły.

- Osobiście dla mnie wyłonienie mistrza po trzech rajdach nie jest właściwe. Pracujemy nad zmianą przepisów, które będą wymagać organizacji minimum siedmiu rund. W tym sezonie nadal brakowałoby czterech rajdów - mówił Matton.

Obecnie liderem klasyfikacji kierowców jest Sebastien Ogier, który ma osiem punktów więcej od Elfyna Evansa i 20 punktów więcej od Thierry'ego Neuville'a. Wśród zespołów Toyota (110) ma za sobą Hyundaia (89) i M-Sport (65).