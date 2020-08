Skargi w Japonii

Rajd Japonii wraca w tym roku do kalendarza światowego czempionatu po dziesięcioletniej przerwie. Choć nazwa nawiązuje do rundy znanej z minionej dekady, rajd rozgrywany będzie na zupełnie nowych terenach w prefekturach Aichi i Gifu. W programie widnieje dziewiętnaście odcinków specjalnych.

Organizatorzy dwa tygodnie temu odsłonili mapy i harmonogram. Od tamtej pory do sekretariatu imprezy i miejscowych władz wpływają liczne skargi na przypadki niebezpiecznej jazdy po przyszłych trasach rundy WRC. Wystosowano specjalną prośbę, by miejscowej społeczności nie nastawiać wrogo do rajdu.

16 lipca opublikowaliśmy Rally Guide 1 i od tamtej pory otrzymaliśmy skargi dotyczące nierozważnej i brawurowej jazdy na drogach, które stanowić będą trasy odcinków specjalnych. W połączeniu z natężeniem hałasu, powoduje to duże niedogodności dla mieszkańców. Wierzymy, że tym razem nie zostaną podjęte żadne działania. Jednak w przypadku nasilenia się podobnych zdarzeń, zgoda na użycie drogi podczas rajdu może zostać cofnięta. Grozi to odwołaniem odcinka i trudnościami w przeprowadzeniu całej imprezy. Chcielibyśmy poprosić wszystkich oczekujących na Rajd Japonii, aby mieli to na względzie - brzmi komunikat.

Rajd Japonii zaplanowano w dniach 19-22 listopada.