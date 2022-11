Hyundai potwierdził, że Esapekka Lappi, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, zajmie w zespole miejsce Otta Tanaka, realizując pełny program startów obok Thierry'ego Neuville'a, podczas gdy Dani Sordo i były kierowca M-Sportu Craig Breen podzielą się trzecim i20 N Rally1.

Hyundai wywołał okres licznych plotek i spekulacji na rynku kierowców WRC po tym, jak ogłosił, że rozstaje się z Oliverem Solbergiem, który zaliczał częściową kampanię zmieniając się z Sordo. Następnie okazało się, że potrzebują drugiego kierowcę na pełen etat, gdy Tanak skorzystał z opcji rozwiązania kontraktu ze stajnią o rok wcześniej.

W rezultacie Lappi zajmie miejsce zwolnione przez Tanaka i weźmie udział w pełnym sezonie WRC po raz pierwszy od czasu zaliczenia takiego programu dla M-Sportu w 2020 roku.

- Życie jest pełne niespodzianek! Otrzymanie szansy na dołączenie do Hyundai Motorsport i zrealizowanie pełnego programu WRC było czymś, czego się nie spodziewaliśmy - powiedział Lappi. - To naprawdę spełnienie marzenia i wyjątkowa okazja. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy dołączyć do rodziny Hyundai Motorsport.

- Zespół pokazał w 2022 roku, że jest w stanie bardzo rozwinąć samochód w trakcie sezonu i ma szanse na zwycięstwo na każdej nawierzchni - dodał. - Z tego, co już słyszałem, rok 2023 wygląda bardzo obiecująco. Jesteśmy świadomi, że czeka nas dużo pracy, ale wraz z Janne Fermem, w pełni się w to zaangażuję. Wierzę, że mamy wiele do przekazania całemu zespołowi. Chcę podziękować Hyundai Motorsport za okazanie nam zaufania; zrobimy wszystko, aby odnieść sukces i osiągnąć nasze wspólne cele.

Hyundai powołał się na potrzebę zatrudnienia doświadczonych kierowców po decyzji o nieprzedłużeniu umowy z Solbergiem. W celu realizacji tego założenia, zespół kontynuuje współpracę z Sordo, który zaliczy już swój dziewiętnasty sezon w mistrzostwach świata.

- Decyzja o ponownym podpisaniu umowy z Hyundai Motorsport była dla mnie oczywista i łatwa; przez dziesięć lat stali się dla mnie, jak rodzina - powiedział Sordo. - To jest moja ekipa i miejsce, do którego należę. Zaoferowali mi kolejny sezon, w którym mogę dzielić trzeci samochód z innym duetem, co odpowiada moim osobistym preferencjom. Jestem zmotywowany, aby wspierać zespół i pozostałe załogi tak bardzo, jak tylko mogę.

Breen, który miał dwuletni kontrakt z M-Sportem, już po roku rozwiązał umowę brytyjską stajnią.

Dzięki temu ruchowi 32-latek, który przeżył trudny rok w formacji z Cumbrii, ponownie dołączy do składu z Hyundaia w podobnej roli, którą pełnił w latach 2019-2021, kiedy cztery razy odwiedzał podium.

- Dołączenie do Hyundai Motorsport na sezon 2023 jest dla mnie jak powrót do domu - powiedział Breen.

- W przeszłości odnieśliśmy razem kilka bardzo pamiętnych wyników i mam nadzieję, że pójdę teraz o krok dalej - dodał. - Z zainteresowaniem śledziłem postępy i rozwój ekipy w obecnym sezonie i widzę, jak bardzo nabrała tempa. Posiadanie wsparcia zespołu fabrycznego takiego, jak Hyundai jest wyjątkowe i jestem pewien, że w przyszłej kampanii będziemy mieli jeszcze wiele powodów do świętowania.

Szczegóły dotyczące tego, jak Sordo i Breen podzielą się jazdą w trzecim samochodzie, nie zostały jeszcze ogłoszone.

Video: Podsumowanie Rajdu Japonii 2022