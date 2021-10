Skład Toyoty na WRC 2022

Zgodnie z oczekiwaniem Lappi - niedawno razem z Janne Fermem czwarty w Rajdzie Finlandii - dołączy do składu Toyoty w sezonie 2022. Fin zaliczy częściowy program i zmieniać się będzie z Sebastienem Ogierem, który już wcześniej zapowiedział, iż nie zamierza się angażować w pełnym sezonie mistrzostw świata.

Lappi zaliczy powrót do Toyoty. Urodzony w Pieksamaki, zwycięzca jednej rundy WRC, był już częścią zespołu w latach 2017-2018. W sezonie 2019 bronił barw Citroena, a potem przeniósł się do M-Sportu. Z brytyjską stajnią rozstał się na koniec roku, zniechęcony niemożnością walki o czołowe lokaty.

Wcześniej w sezonie 2021 wystąpił w Arctic Rally Finland i Rajdzie Portugalii, wygrywając podczas obu imprez kategorię WRC 2.

- Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z powodu powrotu do Toyota Gazoo Racing - przekazał Lappi. - Czuję się jakbym wracał do domu. Mam wspaniałe wspomnienia z przeszłości i naprawdę miło było ponownie pracować z tymi ludźmi podczas Rajdu Finlandii.

- Gdy tylko wsiadłem do Yarisa WRC, poczułem, że to mój samochód. Oczywiście, w przyszłym roku będziemy mieli nowe auto i jeszcze nim nie jeździłem, ale wiele wskazuje na to, że z odmienionymi przepisami będzie zupełnie inaczej. Bycie częścią tego jest bardzo interesujące i jestem podekscytowany przyszłością.

Liczba rajdów, w których wystąpi Ogier jest w tej chwili nieznana. Wiadomo jednak, że w trakcie występów w 2022 roku na prawym fotelu nie będzie mu już towarzyszył Julien Ingrassia. Po szesnastu latach jeden z najbardziej utytułowanych duetów w historii rajdów samochodowych kończy współpracę. Pilotem Ogiera będzie Benjamin Veillas, często pracujący z siedmiokrotnym mistrzem świata podczas sesji testowych.

- Nie mogę się doczekać, aby po tym roku spędzać więcej czasu z rodziną, ale jednocześnie jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pozostać w Toyota Gazoo Racing i mieć szansę na udział w niektórych rajdach w przyszłym sezonie - stwierdził Ogier. - Jestem bardzo wdzięczny zespołowi, że nadal będę mógł robić to, co kocham, choć już w częściowym wymiarze.

- Harmonogram nie jest jeszcze znany, ale dołożę wszelkich starań, by pomóc zespołowi w mistrzostwach świata producentów i w rozwoju samochodu.

Nowe hybrydowe Yarisy GR Rally1 na wszystkie rundy WRC 2022 otrzymają Elfyn Evans i Scott Martin oraz Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Obie załogi dołączyły do zespołu przed sezonem 2020, kiedy japoński producent istotnie zmienił swój skład na mistrzostwa świata.

- Cieszę się, że będę mógł kontynuować występy z Toyota Gazoo Racing Team - przyznał Evans. - Ostatnie dwa lata to był świetny czas, a zwycięstwo w domowym dla zespołu Rajdzie Finlandii było wyjątkowe.

- Teraz z energią przygotowuję się do nadejścia nowych przepisów i pełen ekscytacji pracuję ze wszystkimi w zespole, by jak najlepiej rozwinąć auto Rally1. Zanim to nastąpi chcę mocnym akcentem zakończyć ten sezon i pomóc zapewnić mistrzostwo dla zespołu.

- Cieszę się, że mogę zostać w Toyota Gazoo Racing - dodał Rovanpera. - Moje pierwsze dwa lata w zespole były naprawdę bardzo dobre. Sporo się nauczyłem, a ekipa dała mi szansę na rozwój oraz prowadzenie samochodu bez dużej presji.

- W przyszłym roku czeka nas diametralna zmiana przepisów i zupełnie nowy samochód, co będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich w zespole. Pozytywne jest to, że znam już zespół i jako kierowca mogę dawać swoje sugestie w kwestii rozwoju samochodu. Zespół wkłada w to dużo pracy, a ja się cieszę, że mogę pomóc im najlepiej, jak potrafię.

Toyota na dwie rundy przed zakończeniem sezonu 2021 przewodzi w najważniejszych klasyfikacjach. Walka o tytuł wśród kierowców i pilotów rozstrzygnie się między Ogierem i Ingrassią (190 punktów) a Evansem i Martinem (166). Wśród producentów Toyota (441) ma w zapasie 61 oczek nad Hyundaiem.