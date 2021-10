Do końca Rajdowych Mistrzostw Świata 2021 pozostała jeszcze tylko jedna runda. Kierowca testowy Skoda Motorsport prowadzi w klasyfikacji generalnej WRC 2 ex-aequo z Norwegiem Madsem Østbergiem. Ponieważ Mikkelsen odniósł w tym sezonie więcej zwycięstw w swojej kategorii, a Østberg nie może punktować w finale, Mikkelsen już cieszy się z tytułu.

Z kolei trwa walka o końcowy sukces w WRC 3. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2 evo) zajęli drugie miejsce w Hiszpanii i objęli prowadzenie w punktacji. Zwycięstwo w kategorii przypadło Emilowi Lindholmowi i Reecie Hämäläinen, którzy jechali w tym rajdzie również Skodą Fabią Rally2 evo.

Andreas Mikkelsen startuje w tym roku w zespole Toksport WRT, wspieranym przez Skoda Motorsport. Norweg postanowił pominąć hiszpańską rundę cyklu, ponieważ przepisy WRC 2 pozwalają każdemu kierowcy na punktowanie w maksymalnie siedmiu z dwunastu imprez. Z sześcioma startami na koncie, Mikkelsen, którego w tym roku w mistrzostwach świata pilotował Ola Fløene i raz Elliott Edmondson, wróci do gry podczas kolejnej rundy w Monzy.

W Katalonii presja spoczywała więc na jego rywalach Madsie Østbergu i Torsteinie Eriksenie. Norwedzy musieli zająć trzecie lub wyższe miejsce w WRC 2, aby zachować szanse na tytuł aż do finału sezonu we Włoszech. Ostatecznie byli czwarci, zrównując się z Mikkelsenem w punktacji, a to było za mało, by pokonać swojego rodaka.

- To bardzo dziwne zdobyć mistrzostwo WRC 2 siedząc w parku serwisowym jako widz - powiedział Andreas Mikkelsen. - Mimo to, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej z tak silnymi rywalami jest niesamowitym uczuciem. Sezon poszedł idealnie, moja Skoda Fabia Rally2 evo była niezawodna przez cały czas.

- Mistrzostwo WRC 2 było celem, który postawiliśmy sobie przed sezonem. Oczywiście głównym założeniem jest powrót do WRC i na pewno był to krok naprzód pod tym względem. Dobrze, że udało się zdobyć tytuł, ale wciąż chce się trochę więcej. Walczymy też o mistrzostwo w FIA ERC i mam nadzieję, że uda nam się je przypieczętować w następny weekend na Węgrzech - kontynuował.

Udział w dwóch rajdowych cyklach w tym roku, sprawia, że kalendarz Mikkelsena jest mocno napięty.

- Oczywiście spędzam dużo czasu w Skodzie i poznaję ten samochód na nowo. Minęło sporo czasu od kiedy jeździłem nim poprzednio w 2017 roku i wcześniej w 2011 i 2012. To jest naprawdę fajne, ale bardzo czasochłonne. Nie jestem pewien, czy będę chciał znowu zaliczyć dwie serie. Czasami z jednego rajdu jechaliśmy prosto na drugi. Ja preferuję dokładnie przygotowanie się do zawodów, z oglądaniem onboradów itp., a w tym sezonie, w przypadku niektórych imprez, nie udało się tego zrobić. W przyszłym roku wolałbym skupić się wyłącznie na jednych mistrzostwach. W każdym razie jestem bardzo zadowolony i zobaczymy, co będzie dalej - przekazał.

Pytany o najważniejszy momenty w WRC 2 w sezonie 2021, odparł: - Na początek byłby to Rajd Monte-Carlo. Zaczęliśmy rok od zdobycia maksymalnej liczby punktów i wygrania Power Stage, nawet z piruetem i cofaniem na trasie. To było fajne rozpoczęcie. Mieliśmy kilka trudnych momentów na Sardynii, gdzie przydarzył się wypadek, w Chorwacji popełniłem błąd, a rundę w Portugalii ominąłem z powodu Covid-19. Druga część sezonu była mocna, wygraliśmy w Estonii i Grecji, a na Monzę wybieramy się bez presji w kontekście punktów. Możemy tam pojechać tak szybko, jak tylko potrafimy, a to zupełnie inne podejście. Gdy walczysz o mistrzostwo, przejeżdżasz przez zakręt i unikasz ryzyka. Teraz natomiast można zastanawiać się, jak przyśpieszyć o kilka dziesiątych sekundy. To dwa zupełnie różne sposoby jazdy. Nie mogę doczekać się, kiedy będę mógł tam przycisnąć.

- Oczywiście ciężko pracujemy nad przyszłym rokiem. Moim głównym celem jest powrót do WRC, ale nie jest to łatwe zadanie - nie ukrywał. - Nie ma zbyt wielu dostępnych miejsc i nie ma zbyt wielu producentów. Miałem nadzieję, że nowa hybryda przyciągnie kilka nowych marek. Na razie jednak tak się nie stało. W każdym razie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że będziemy pierwsi w kolejce, gdy pojawi się jakaś możliwość. Oprócz zwycięstw w WRC 2 i ERC nie jesteśmy w stanie sami wiele więcej zdziałać.

Michal Hrabanek, szef Skoda Motorsport, dodał: - Gratulujemy Andreasowi zdobycia tytułu w klasyfikacji kierowców WRC 2 2021. Jestem dumny z naszej współpracy z nim, która rozpoczęła się już dwanaście lat temu od Skody Fabii S2000. Dziś Andreas dodał kolejne cenne mistrzostwo do imponującej kolekcji tytułów samochodu Skoda Fabia Rally2 evo.

Pod nieobecność Mikkelsena, Marco Bulacia i Marcelo der Ohannesian oraz Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow, stali uczestnicy WRC 2, choć tym razem nie punktowali w kategorii, przemierzali katalońskie odcinki specjalne w Skodach Fabiach Rally2 ekipy Toksport WRT.

21-letni Bulacia postanowił wziąć udział w zawodach, aby poprawić swoje umiejętności jazdy po asfalcie. Boliwijczyk nie dotarł jednak do mety po kraksie na Power Stage. Nadal zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej WRC 2. Dla Griazina był to powrót za kierownicę Fabii. Zastanawiając się nad wyborem auta na sezon 2022, rajd ukończył na drugim miejscu w klasie RC2.

W WRC 3 dominowała załoga Emil Lindholm i Reeta Hämäläinen w Skodzie Fabii Rally2 evo. Tegoroczni mistrzowie Finlandii wygrali siedem z siedemnastu odcinków specjalnych Rajdu Katalonii. Znacznie bardziej zacięta była walka o drugie miejsce w kategorii. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak oraz Pepe Lopez i Borja Rozada wielokrotnie zmieniali się na tej pozycji. Kiedy w niedzielę rano miejscowa załoga musiała wycofać się z powodu problemów technicznych, osiemnaście punktów za drugą lokatę i pięć za zwycięstwo na Power Stage ostatecznie powędrowało do Polaków. Przed finałem sezonu objęli prowadzenie w punktacji. Kwestia tytułu w WRC 3 rozstrzygnie się podczas FORUM8 ACI Rally Monza.

Czytaj również: Zrealizowany plan Kajetanowicza

W pierwszej dziesiątce WRC 3 znalazło się jeszcze pięć kolejnych załóg jadących Skodami: Chris Ingram/Ross Whittock (czwarte miejsce), Fabricio Zaldivar/Carlos del Barrio (szóste miejsce), Mauro Miele/Luca Beltrame (siódme miejsce), Neil Simpson/Michael Gibson (ósme miejsce), Mikko Heiila/Topi Luhtinen (dziesiąte miejsce).

Dzięki wsparciu Skoda Motorsport, 21-letni Dominik Stříteský, pilotowany przez Jiříego Hovorkę, zadebiutował w mistrzostwach świata. Niestety odpadli po dachowaniu na siódmym oesie. Załodze nic się nie stało.

Podczas FORUM8 ACI Rally Monza, Toksport WRT będzie walczył jeszcze o mistrzostwo WRC 2 w klasyfikacji zespołów.

Skoda Motorsport późniejszą jesienią powróci na katalońskie trasy. Zespół będzie kontynuował testy zupełnie nowego modelu Skoda Fabia Rally2, który sportowy debiut zaliczy w połowie przyszłego roku. Czeski producent, wraz z wprowadzeniem Fabii Rally2 nowej generacji, będzie kontynuował obecny model działalności, udzielając wsparcia swoim klientom. Nie powróci do mistrzostw jako fabryczna ekipa.

Podsumowanie Rajdu Katalonii : Triumf Neuville’a i Wydaeghe’a, Kajetanowicz liderem