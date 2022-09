Zwycięzcy Rajdu Finlandii w WRC 2, Emil Lindholm i Reeta Hamalainen, jadąc Skodą Fabią Rally2 evo ze stajni Toskport WRT, zdominowali tę kategorię w Rajdzie Akropolu, dziesiątej rundzie tegorocznych mistrzostw świata. Po szesnastu wyczerpujących odcinkach specjalnych dotarli do mety zawodów z przewagą 36 sekund nad kolegami zespołowymi Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem. Jednocześnie Lindholm wygrał rywalizację w stawce WRC 2 Junior, odzyskując prowadzenie w kategorii skierowanej do kierowców w wieku maksymalnie 30 lat.

Dzięki wynikowi Lindholm wszedł również do grona zawodników liczących się w rywalizacji o końcowy triumf w WRC 2. Jest aktualnie 20 punktów za obecnym liderem tej klasyfikacji - Andreasem Mikkelsenem, który też jeździ dla wspieranego przez Skoda Motorsport zespołu Toksport WRT. Jednak w przeciwieństwie do Mikkelsena, który zaliczył już maksymalną ilość siedmiu punktowanych startów, przed Lindholmem możliwy jest jeszcze udział w dwóch imprezach.

Rajd Akropolu był tak trudny, jak się tego spodziewano. Wysokie temperatury i wymagające szutrowe oesy wystawiły załogi i samochody na ciężką próbę. Niezrażeni tymi warunkami Lindholm i Hamalainen objęli prowadzenie w WRC 2 na pierwszym właściwym oesie i nie oddali go już ani razu.

- W Finlandii oddziedziczenie zwycięstwa po Teemu Suninienie nie było czymś wspaniałym, natomiast teraz sami tego dokonaliśmy - powiedział Lindholm. - Bardzo podobał mi się ten rajd. To były naprawdę trudne zawody, w których liczyła się strategia.

- Wygraliśmy dzięki naszemu własnemu tempu i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy - podkreślił. - Wierzyłem, kiedy tu przyjechaliśmy, że mogą to być dla nas pomyślne zawody. Naprawdę dobrze sobie poradziliśmy.

Pytany czy jeszcze przed startem w Grecji celował w najwyższy stopień podium w tym wydarzeniu, odparł: - Cóż, zawsze można marzyć, aczkolwiek realistycznie podchodząc do tematu, nie spodziewałem się zwycięstwa. Jednak kiedy zobaczyłem w piątek notowane przez nas czasy, zdałem sobie sprawę, że mamy szansę. Oczywiście i niestety czwartkowe problemy Andreasa bardzo nam pomogły, ale tak już bywa w tej grze. W każdym razie cieszę się, również ze względu na zespół. Z samochodem nie mieliśmy żadnych problemów w ten weekend, za co bardzo dziękuję naszej ekipie.

- Mamy możliwość punktowania jeszcze w dwóch rajdach. Liczę, że w nich wystartujemy. Na razie to nie jest pewne, zobaczymy co wydarzy się w najbliższym czasie - odniósł się do planów na pozostałą część sezonu.

Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen stracili szanse na zwycięstwo w Rajdzie Akropolu już na pierwszym odcinku specjalnym w czwartek wieczorem. Uderzyli w betonową barierę na oesie wytyczonym na płycie Stadionu Olimpijskiego w Atenach uszkadzając zawieszenie w Fabii Rally2 evo. Powrócili do rywalizacji kolejnego dnia i w sumie zapisali na swoje konto jedenaście odcinków specjalnych. Rajd ukończyli na siódmym miejscu w WRC 2, a w stawce tej, również obsługiwani przed Toksport WRT - Eyvind Brynildsem i Roger Eilertsen zajęli czwarte miejsce.

W WRC 2 Masters triumfowali Armin Kremer i Timo Gottschalk także korzystający z rajdówki czeskiego producenta.

Z Grecji mistrzostwa świata udają się teraz do Nowej Zelandii. Tam najwyżej rozstawioną załogą w WRC 2, korzystającą ze Skody Fabii Rally2 evo, są Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Przed zawodnikami Orlen Rally Team, po dopiero czterech startach w sezonie 2022, szansa na kolejne zbliżenie się do liderów klasyfikacji.

Rajd Akropolu 2022 - Podsumowanie