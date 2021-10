Solans, pilotowany przez Marca Martiego, zastąpi kontuzjowanego Pierre-Louisa Loubeta w zespole 2C Competition Hyundai.

Loubet wypadł z gry do końca obecnego sezonu, po tym jak został potrącony przez samochód w Paryżu, przez co jego Hyundai i20 WRC wystawiany przez 2C pozostawał nieobsadzony do końca mistrzostw.

Czytaj również: Loubet pauzuje do końca sezonu

W najbliższej rundzie nieoczekiwanie do tego auta wsiądzie Nil Solans, mistrz Junior WRC z 2017 roku, obecnie reprezentant Rallye Team Spain w Skodzie Fabii Rally2 evo w mistrzostwach Europy.

Wyniki Solansa w pierwszej, pełnej kampanii w ERC, jak do tej pory są dość zróżnicowane. Najlepszy rezultat to czwarte miejsce w Rajdzie Polski. Nie ukończył Rally di Roma Capitale i Azores Rallye. Po Rally Serras de Fafe e Felgueiras jest sklasyfikowany na szóstej pozycji w mistrzostwach.

Rajd Katalonii odbędzie się w dniach 14-17 października.

Polecane video: