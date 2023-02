W niedawnym Rajdzie Szwecji, drugiej rundzie mistrzostw świata, obydwaj 21-latkowie stanęli na podium w WRC 2. Solberg wygrał, Pajari był trzeci.

Pajari, pilotowany przez Enni Malkonena ustąpił Solbergowi i Elliottowi Edmondsonowi, zasiadającym w bliźniaczej Skodzie Fabii RS Rally2, o 1:15.1.

- To zdecydowanie dobrze mieć Olivera tutaj i rywalizować w WRC 2. Ok, nie jest tak fajnie finiszować z tyłu, ale jego prędkość sprawia, że jeżdżę szybciej - powiedział Pajari. - Zdecydowanie czułem to w Szwecji, co było widać, ponieważ byliśmy w stanie wykręcić kilka najlepszych czasów oesowych.

Fin pominie Rajd Meksyku (16-19 marca) i wróci do ścigania w WRC 2 dopiero w Europie, licząc na wyższy, niż trzeci stopień podium.

- Po zajęciu trzeciego miejsca wiemy, że stać nas na więcej - podkreślił. - Zamierzam cisnąć i robić postępy. Miło byłoby zasiąść w topowym samochodzie za dwa lata. W każdym razie teraz kontynuujemy rywalizację w WRC 2 próbując pokonać szybszych chłopaków.

Video: Testy Toyoty GR Yaris Rally2

Z archiwum Motorsport.com - Galeria zdjęć z Rajdu Akropolu 1986

Kalle Grundel / Benny Milander, Ford RS200. 1 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Mikael Ericcsson / Claes Bilstam, Lancia Delta S4. 2 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images C Cassini / M Raineri, Fiat Uno. 3 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Markku Alén / Ilkka Kivimaki, Lancia Delta S4. 4 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Bruno Saby / Jean-François Fauchille, Peugeot 205. 5 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Juha Kankkunen / Juha Piironen, Peugeot 205. 6 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Rudolf Stohl / Reinhard Kaufmann, Audi Quattro. 7 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Markku Alén / Ilkka Kivimaki, Lancia Delta S4. 8 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Bruno Saby / Jean-François Fauchille, Peugeot 205. 9 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Bruno Saby / Jean-François Fauchille, Peugeot 205. 10 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Vahan Terzian / Yiannakis Theofanous, Nissan 240. 11 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Ioánnis “Jigger” Vardinoyiannis / Konstantinos Stefanis, Audi Quattro. 12 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Svatopluk Kvaizar / Jiri Janaček, Skoda 130. 13 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Kenneth Eriksson / Peter Diekmann, Volkswagen Golf. 14 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Timo Salonen / Seppo Harjane, Peugeot 205. 15 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Giorgos “Melas” Meimaridis / Giorgos Mantzagriotis, Lancia 037. 16 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Saeed Al-Hajri / John Spiller, Porsche 911. 17 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Stratissino, Fertakis Kóstas, Nissan 240RS 18 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Timo Salonen / Seppo Harjanne, Peugeot 205. 19 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Stig Blomqvist, Bruno Berglund, Ford RS200 20 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Juha Kankkunen, Juha Piironen, Peugeot 205 Turbo 16 E2 21 / 23 Autor zdjęcia: LAT Images Timo Salonen, Seppo Harjanne, Peugeot 205 T16 E2 22 / 23 Autor zdjęcia: Ralph Hardwick Kalle Grundel, Benny Melander, Ford RS200 23 / 23 Autor zdjęcia: Ralph Hardwick