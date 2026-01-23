Przejdź do głównej treści
WRC Rajd Monte Carlo

Solberg najszybszy na błocie

Warunki na drodze miały duże znaczenie dla wyników siódmego odcinka specjalnego Rajdu Monte Carlo.

Piotr Furman
Edytowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Philip Fitzpatrick Sportsfile via Getty Images

Piątkowe popołudnie w alpejskim klasyku otworzył powtórny przejazd próby Laborel - Chauvac-Laux-Montaux. Na trasie wciąż miejscami zalega śnieg i dużo błota.

Najlepiej z wyzwaniem w postaci niespełna 18 km poradzili sobie Oliver Solberg i Elliott Edmondson. Toyota #99 przejechała dystans w 12.10, wyprzedzając o 1,9 s Sebastiena Ogiera i Vincenta Landaisa. W trójce zmieścili się jeszcze Elfyn Evans i Scott Martin [+2,8 s].

- Bardzo zdradliwie, było mnóstwo błota i starałem się jechać ostrożnie. Muszę kontrolować swoje tempo – powiedział Solberg.

- Bardzo dużo błota, starałem się trzymać czystego toru jazdy – powiedział Ogier.

- Było mniej śniegu niż rano, ale więcej błota – skomentował krótko Evans.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe stracili do oesowego podium 14,6 s. Piątkę zamknęli Gregoire Munster i Louis Louka [21,4 s]. Pomimo uszkodzonej opony szósty czas wykręcili Jon Armstrong i Shane Byrne [+31 s].  Siódmy wynik należał do Leo Rossela i Guillaume Mercoireta [+37,2 s], którzy o 2,1 s pokonali Samiego Pajariego i Marko Salminena.

- Warunki na trasie zmieniają się cały czas. Było trochę mniej lodu niż mieliśmy zapisane w notatkach – mówił Neuville.

- Nie było już lodu i śniegu jak rano, ale ślizgaliśmy się po błocie. Warunki wciąż są bardzo trudne – stwierdził Munster.

- Mamy kapcia z tyłu, ale dojechaliśmy na nim do mety. Straciliśmy jedną oponę z kolcami – przekazał Armstrong.

Dwa ostatnie miejsca w czołowej dziesiątce zajęli Hayden Paddon i John Kennard, którzy zremisowali z Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem [+39,9 s]

- Dużo błota, jak na Rajdzie Wielkiej Brytanii. Z oesu na oes uczę się tego samochodu i mam coraz lepsze wyczucie – dodał Paddon.

Dopiero na 17. miejscu do mety dotarli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria.

- Zepsuł nam się hamulec ręczny i na nawrotach musiałem cofać – mówił rozczarowany Fourmaux.

Po OS7 na czele pozostaje Solberg, który powiększył przewagę nad Evansem do 1.07. Ogier pozostaje w trójce [+1.41,8 s]. Neuville’owi brakuje do podium 32,2 s. Piąte miejsce utrzymał Fourmaux, ale tylko 0,2 s traci do niego Armstrong.

W WRC2 prowadzenie utrzymuje Rossel. Griazin traci 33,9 s, a Camilli 50,8 s.

Dwie polskie załogi wciąż są w grze. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot po OS7 zajmują 22. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 10, w Rally2 [+7.56,1]. Błażej Gazda i Michał Jurgała znajdują się na 28. miejscu w generalce i są trzecią załogą klasy RC3. Do liderów, Ghjuvanniego Rossiego i Kyliana Sarmezana tracą 2.42,1.

