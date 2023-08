Oliver Solberg jeżdżący Skodą Fabią RS Rally2 wygrał prawie dwa razy więcej odcinków specjalnych niż jego najbliższy rywal i dłużej prowadził niż ktokolwiek inny w kampanii 2023, ale brak punktów na Sardynii i w Estonii mocno osłabił jego szanse na zdobycie tytułu. Traci do będącego na czele tabeli Andreasa Mikkelsena, który wystartował w czterech rajdach w porównaniu z pięcioma dotychczas nominowanymi rundami 21-latka, osiemnaście punktów.

- Mistrzostwa wciąż są otwarte - powiedział Solberg dla WRC.com. - To trudne. Widniejemy teraz na czwartym miejscu w klasyfikacji, ale nie jesteśmy do końca pewni, kto jest głównym rywalem. Czy Andreas Mikkelsen weźmie udział we wszystkich siedmiu rajdach? Jeśli tak, to z pewnością może być trudny do pokonania. To jest skomplikowana sprawa w przypadku WRC 2 - trudno jest zrozumieć, gdzie dokładnie jest każdy zawodnik.

Mówiąc więcej o swoim sezonie, Solberg, którego pilotem jest Elliott Edmondson, dodał: - Podsumowując, jestem zadowolony. Kiedy przystąpiliśmy do WRC 2 na początku roku, powiedziałem, że chcę spróbować być szybki, być najszybszym - to, na co każdy kierowca liczy. Myślę, że w dużej mierze nam się to udało. Były pewne błędy i drobne problemy, ale prędkość była dla mnie w porządku.

- Spoglądamy z nadzieją na Grecję i kolejne rajdy. W zasadzie muszę zrobić, co w mojej mocy i mieć nadzieję na najlepsze. Naprawdę nie mam zbyt wiele do stracenia. To jeszcze nie koniec i oczywiście chcę wygrać tę rywalizację w WRC 2.

