WRC

Solberg nie traci czasu

Olver Solberg intensyfikuje przygotowania do sezonu WRC 2026 i już w ten weekend wystartuje za sterami Toyoty GR Yaris Rally1.

Piotr Furman Tom Howard
Opublikowano:
Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Nowo koronowany mistrz WRC2 już w tym tygodniu po raz pierwszy spróbuje swoich sił w samochodzie Rally1 na asfalcie.

Tydzień po Rajdzie Arabii Saudyjskiej, który zakończył sezon 2025, nowa załoga Toyoty, Solberg i jego pilot Elliott Edmondson wystartują w Rajdzie Hivernal du Devoluy we Francji.

To będzie pierwszy start Solberga GR Yarisem Rally1 od czasu, gdy został on ogłoszony następcą Kalle Rovanpery w składzie kierowców Toyoty na sezon WRC 2026.

Asfaltowy rajd będzie idealną okazją do sprawdzenia, jak fabryczny Yaris radzi sobie na asfalcie przed inauguracją sezonu w Monte Carlo. Solberg wystartuje z numerem 99, tym samym, z którym wygrał w lipcu Rajd Estonii.

- To będzie testowy start, ale bardzo go potrzebujemy, bo w przeciwnym razie mamy tylko jednodniowy test przed Monte Carlo, który może nie być miarodajny, jeśli warunki będą odmienne niż te na rajdzie – powiedział Solberg portalowi Motorsport.com.

- To dobra okazja, ponieważ rajd będzie się odbywał w mieszanych warunkach, więc będziemy mogli przetestować wiele rzeczy.

Podczas prezentacji składu kierowców Toyoty w Japonii w zeszłym miesiącu, Solberg przyznał, że wciąż ma wiele do nauczenia się, a asfalty są jest jednym z kluczowych obszarów do sprawdzenia. Jego ostatnie doświadczenie z samochodem Rally1 na asfalcie miało miejsce w 2022 roku, kiedy to Hyundaiem i20 N Rally1 zajął czwarte miejsce w Rajdzie Ypres w Belgii.

- To mój pierwszy pełnoetatowy sezon w WRC i z pewnością jest przede mną wiele nauki. W ciągu roku oczekiwania będą dość zróżnicowane ze względu na nasze nierówne doświadczenie – powiedział.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Printsport Toyota GR Yaris Rally

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Printsport Toyota GR Yaris Rally

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

- Myślę, że mam już sporo doświadczenia na asfalcie, które zdobyłem startując w różnych rajdach, ale są też rundy, w których będę trochę w tyle.

Solberg nie będzie jedynym kierowcą, który poprowadzi samochód Rally1 w ten weekend. Na liście zgłoszeń francuskiej rundy pojawił się też Adrien Fourmaux z Hyundaia, który również rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, prowadząc i20 N Rally1.

Francuz zakończył swój pierwszy sezon z koreańską marką, zajmując w zeszłym tygodniu drugie miejsce w Rajdzie Arabii Saudyjskiej.

LISTA ZGŁOSZEŃ

W stawce znalazł się również były kierowca fabryczny Hyundaia i dwukrotny mistrz Europy, Hayden Paddon, który został zgłoszony w Hyundaiu i20 N Rally2.

Rajd Hivernal du Devoluy będzie składał się z dziesięciu odcinków specjalnych o łącznej długości 137,47 km. Pierwszy z nich wystartuje o 11:08 w sobotę.

Piotr Furman
Filtry