Nieco ponad tydzień temu Hyundai ogłosił, że nie przedłuży z Solbergiem wygasającego z końcem sezonu kontraktu. 21-latek nie wsiądzie już do Hyundaia i20 N Rally1. Na finał do Japonii uda się jedynie w celu zaliczenia zapoznania z trasą. Sam zainteresowany ujawnił, że rozgląda się już za nowym pracodawcą i wymienia M-Sport.

Aby do czasu złożenia przyszłorocznego programu nie siedzieć bezczynnie, Solberg postanowił odkurzyć posiadanego Volkswagena Polo R5 i wraz z Edmondsonem wystąpi w Cambrian Rally - ostatniej rundzie British Rally Championship, zaplanowanej na koniec października.

- Oczywiście sytuacja się trochę zmieniła pod koniec sezonu - powiedział Solberg oficjalnemu serwisowi WRC. - Nie chcę koncentrować się na tym, co się stało. Patrzę w przyszłość.

- Jak wiecie, ja i mój pilot Elliott pojedziemy wraz z Hyundai Motorsport do Japonii, by odbyć rekonesans i jestem tym podekscytowany. Bardzo lubię ten kraj i fajnie będzie przyjrzeć się nowej imprezie.

- Wcześniej zaliczę Cambrian Rally w Polo. Sporo rozmawiałem ze swoimi sponsorami o całej sytuacji i ich zdaniem również najlepiej będzie, bym jak najszybciej wrócił za kierownicę. Mam to szczęście posiadać samochód, więc zrobimy to! Jedziemy do Walii.

Bazą Cambrian Rally jest Llandudno, niedawno centrum Rajdu Wielkiej Brytanii - rundy WRC. Odsłona krajowego czempionatu wykorzystuje kilka odcinków znanych z mistrzostw świata. Właśnie tam w 2019 roku Solberg zaliczył debiut na światowej scenie.

- Fajnie będzie wrócić do Llandudno i pojeździć po tych drogach. Organizatorzy udzielili nam dużej pomocy, byśmy mogli się tam pojawić. Nie mógłbym jednak tego zrobić bez moich wspaniałych sponsorów.

- Nie mogę doczekać się startu. Są tam właściwe drogi, by czerpać frajdę i to zamierzamy robić. Nie zamierzam patrzeć na czasy. Chcę się bawić i jechać z uśmiechem na twarzy.

Solberg po raz ostatni wystąpił Polo R5 w listopadzie 2020 roku. Brał wtedy udział w Rally Islas Canarias - finale FIA ERC.

