Przyczyną absencji we Włoszech jest pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u Pettera Solberga. Mistrz świata z 2003 roku rezultat otrzymał w poniedziałek, po Rajdzie Portugalii. Choć Oliver od tego czasu dwukrotnie został przebadany i za każdym razem wynik był negatywny, zgodnie z miejscowymi przepisami musi pozostać w izolacji przez 14 dni. W konsekwencji nie będzie mógł stanąć na starcie Rajdu Sardynii, piątej rundy sezonu 2021.

Na śródziemnomorskiej wyspie Oliver Solberg, pilotowany przez Aarona Johnstona, miał po raz drugi w tym sezonie wystąpić za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC.

- Jak możecie sobie wyobrazić, jestem więcej niż rozczarowany tą wiadomością - przekazał Oliver Solberg. - Jestem wręcz zdruzgotany. Widzieliśmy jednak już w zeszłym roku, co może stać się przez koronawirusa. Mój tata ma się dobrze. Ma lekką gorączkę. Jestem przy nim myślami.

- Trudno jest teraz się z tym pogodzić, ale jeszcze przyjdzie mój czas w Hyundaiu i20 Coupe WRC. Przepisy i wytyczne powstały w jakimś celu i jest nim próba ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- Moja rodzina całkowicie zgadza się z tym, co mówią FIA, organizatorzy, władze oraz medycy. Najważniejsze jest to, by ludzie byli bezpieczni.

Jeszcze przed rozpoczęciem Rajdu Portugalii pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa uzyskał Ole Christian Veiby. W związku z tym portugalskie władze nałożyły 14-dniową kwarantannę na całą ekipę RedGrey, częściowo prowadzącą program Hyundaia w WRC 2. Estońska stajnia obsługiwała samochody Veiby’ego oraz Solberga.

Rajd Sardynii odbędzie się w dniach 3-6 czerwca.

