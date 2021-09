Solberg, reprezentant zespołu Hyundai Motorsport, rozstał się z Aaronem Johnstonem po Rajdzie Akropolu, a decyzja ta została ogłoszona w zeszłym tygodniu.

Johnston w Rajdzie Finlandii zasiądzie na prawym fotelu w Toyocie Yaris WRC Takamoto Katsuty. Dla Japończyka będzie to już trzecia zmiana pilota w sezonie 2021.

Natomiast Oliver Solberg w dziesiątej rundzie tegorocznych mistrzostw świata wystartuje z Craigiem Drewem.

Drew jest pilotem Davida Higginsa od 2011 roku. Współpracował z nim również w sezonie 2019 w serii American Rally Association, kiedy Solberg startował dla tego samego zespołu Subaru Motorsports USA.

Brytyjczyk, który zdobył z Higginsem osiem tytułów mistrzowskich w Stanach Zjednoczonych, nie zasiadał jeszcze w Hyundaiu i20 N Rally2 i brakuje mu doświadczenia w mistrzostwach świata. Na koncie ma udział tylko w trzech rundach WRC w swojej karierze, a wszystkie z nich stanowił domowy dla niego Rajd Wielkiej Brytanii.

- Craig to dobry człowiek, mój były kolega zespołowy i dobrze go znam - powiedział Solberg. - Nie mogę doczekać się współpracy z nim.

- Jestem wdzięczny rodzinie Solbergów i Hyundai Motorsport za to, że dali mi tę szansę - dodał Drew. - To trudne wydarzenie, aby wskoczyć do nowego samochodu, z nowym kierowcą, ale po pracy jako kolega zespołowy Olivera w 2019 roku, nie będziemy potrzebowali zbyt dużo czasu na zgranie się.

- Z pewnością czeka nas ciężka praca podczas testów, aby znaleźć odpowiedni rytm w systemie opisu trasy Olivera, w celu możliwie jak najlepszego przygotowania się do tego kultowego wydarzenia - przekazał.

Dla Solberga i Drewa, jak również Katsuty i Johnstona, współpraca podczas Rajdu Finlandii ma charakter próbny. Żadne dalsze zobowiązania poza najbliższą rundą WRC nie zostały podjęte.

