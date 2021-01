Solberg sprawdził Hyundaia

Solberg w nadchodzącym sezonie będzie reprezentował barwy oficjalnego zespołu Hyundaia w WRC 2. Poza startami samochodem R5, niewykluczone są pojedyncze występy w i20 Coupe WRC.

Przed świętami Bożego Narodzenia Hyundai Motorsport dostarczył Solbergowi i20 R5. Po przygotowaniach i oczekiwaniu na zimowe warunki, w środę 19-latek po raz pierwszy zasiadł za kierownicą nowego samochodu. Jazdy odbyły się w okolicach Torsby, gdzie mieści się warsztat zespołu Solbergów.

- Jestem podekscytowany nowym samochodem. Dopasowujemy auto do mojego stylu jazdy i wygląda to coraz lepiej. - powiedział Solberg. - Trudno teraz wskazać rzeczy, które różnią go od poprzednich moich samochodów [Volkswagen Polo i Skoda Fabia], ale Hyundai pracuje dobrze i jestem zadowolony.

- Jeździmy niedaleko Torsby, więc szkoda, że odwołano Rajd Szwecji. Warunki są świetne. Jest minus dwadzieścia i pełno śniegu, a bandy mają metr wysokości. Jeździ się fantastycznie, zwłaszcza, że to moja ulubiona nawierzchnia.

Oliver Solberg, pilotowany przez Aarona Johnstona, sezon rozpocznie od występu w Rajdzie Monte Carlo. W ubiegłym roku duet zajął 25 miejsce w „generalce” i 16 w klasie RC2.