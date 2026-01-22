Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC Rajd Monte Carlo

Solberg utrzymał prowadzenie

Składająca się z trzech odcinków specjalnych, czwartkowa część Rajdu Monte Carlo dobiegła końca. Najlepiej w bardzo trudnych warunkach poradzili sobie Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

Piotr Furman
Edytowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota GR Yaris Rally1

Krótki etap zakończył się próbą Vaumeilh - Claret, która powtórzona będzie w niedzielę rano, gdy załogi skierują się w stronę Lazurowego Wybrzeża. Odcinek rzadko widniał w programie alpejskiego klasyka - ostatni raz w latach 2019, 2020 i 2025, ale wtedy korzystano z dużo dłuższej konfiguracji.

Rajdowym tempem ostatni czwartkowy oes przejechało siedem załóg, po czym próba została przerwana z powodu mocno ograniczonej widoczności z powodu mgły i dymu z rac.  

Najszybsi pod koniec dnia byli Sebastien Ogier i Vincent Landais. Oliver Solberg i Elliott Edmondson stracili 7 s. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe przejechali 15 kilometrów w czasie gorszym o 10,6 s.

Po pierwszym etapie na czele wirtualnej tabeli wyników są Solberg i Edmondson, którzy mają w zapasie 44,2 s nad Evansem i Martinem. Ogier i Landais awansowali na trzecią pozycję [+1.08,6].

- Była bardzo słaba widoczność i momentami nie wiedziałem gdzie jadę. Cieszę się utrzymałem prowadzenie – podsumował Solberg.

- Pod koniec nie widziałem zupełnie nic, tylko światło odbijało się od kamizelek sędziów – mówił Evans.

- Ten przejazd był ok, ale na poprzednim oesie nie było w ogóle przyczepności. Cieszę się, że to już koniec etapu – podsumował Ogier.

Na czwarte miejsce awansowali Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1.25,9]. Miejsca Belgom ustąpili Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+1.44,8], którzy wypadli z trasy przed metą i nie mogli znaleźć drogi powrotnej. Szóstkę zamykają Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+2.24]

- Warunki są szalone. Jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Może trzeba byłoby go przerwać, bo mgła jest okropna – komentował Neuville.

- Było bardzo dużo mgły i dymu. Wpadłem do rowu i nie wiedziałem gdzie jestem – powiedział Fourmaux.

- Nie jedzie mi się najlepiej i nie wiem co mogę zrobić inaczej – mówił Katsuta.

Czołową dziesiątkę zamykają Hayden Paddon i John Kennard [+2.55,2] oraz najszybsi posiadacze samochodów Rally2: Eric Camilli i Thibault de la Haye [+3.31,2] oraz Leo Rossel i Guillaume Mercoiret [+3.46,5].

Dwa pierwsze odcinki specjalne ukończyły obie polskie załogi. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot po dwóch próbach widnieli na 23. miejscu w klasyfikacji generalnej i 10. w WRC2 [+2.45,6].

Świetnie spisują się Błażej Gazda i Michał Jurgała, którzy wygrali drugą próbę w swojej klasie i są na 31. miejscu w generalce i zajmują drugą pozycję w RC3 [+1.35,3].

W piątkowym programie widnieje sześć odcinków specjalnych. Pierwszy z nich ruszy o godzinie 9:04.

Wyniki po pierwszym etapie (po OS3):

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 43.10,3
2. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +44,2 s
3. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.08,6
4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1.25,9
5. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +1.34,5
6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.44,8
7. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2.24
8. Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N Rally1 +2.55,2
9. Eric Camilli/Thibault de la Haye Skoda Fabia RS Rally2 +3.31,2
10. Leo Rossel/Guillaume Mercoiret Citroen C3 Rally2 +3.46,5

22. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot Skoda Fabia RS Rally2 +6.16,8 [10. WRC2]
30. Błażej Gazda/Michał Jurgała Renault Clio Rally3 +8.34,8 [2. RC3]

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Zmiana na czele
Następny artykuł Sensacyjny Solberg

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Toyoty wciąż dominują

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Toyoty wciąż dominują

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Sébastien Ogier

Sensacyjny Solberg

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Sensacyjny Solberg

Zmiana na czele

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Zmiana na czele

Ogiera rozpiera duma

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogiera rozpiera duma
Więcej o
M-Sport

Katsuta najszybszy

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Katsuta najszybszy

Dakar: Mówią po Rajdzie Dakar

Dakar
Dakar
Dakar
Dakar: Mówią po Rajdzie Dakar

Ogier po raz dziewiąty

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogier po raz dziewiąty

Najnowsze wiadomości

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Toyoty wciąż dominują

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Toyoty wciąż dominują

Sensacyjny Solberg

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Sensacyjny Solberg

Czas na Mercedesa

Formuła 1
F1 Formuła 1
Czas na Mercedesa

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej