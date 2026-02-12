Przejdź do głównej treści
WRC Rajd Szwecji

Solberg w formie

Wystartował Rajd Szwecji, druga runda tegorocznego sezonu mistrzostw świata.

Piotr Furman
Edytowano:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Rajd Szwecji po raz piąty rozgrywany jest w regionie Vasterbotten. Bazę i park serwisowy zlokalizowano w mieście Umea.

Na otwarcie drugiej rundy sezonu zaplanowano niewiele ponad 10-kilometrowy oes Umea. Próba jest stosunkowo szybka. Początek to proste sekcje poprzerywane skrzyżowaniami, a w końcówce załogi muszą zmierzyć się z tzw. Red Barn Arena. Droga jest tam wąska i nie brakuje dużych hop.

Wieczorem najlepiej poradzili sobie Oliver Solberg i Elliott Edmondson, pierwsi na trasie. 3,8 s stracili Elfyn Evans i Scott Martin. Od trzeciego czasu rywalizację rozpoczęli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+4,4 s].

Tuż za oesowym podium znaleźli się Sami Pajari i Marko Salminen [+5,6 s], a pierwszą piątkę zamknęli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+6,7 s], a drugą otworzyli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+7,9 s]. Esapekka Lappi i Enni Malkonen rozpoczęli swój powrtót do samochodu Rally1 od siódmego czasu [+9,1 s]. Ósmi byli Josh McErlean i Eoin Treacy [+15,7 s].

Czytaj również:

W dziesiątce zmieścili się jeszcze Martins Sesks i Renars Francis [+18,2 s] oraz Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin, którzy po dwuletniej przerwie wrócili na trasy WRC za kierownicą Yarisa Rally1 [+26,1s].

O dużym szczęściu mogą mówić Jon Armstrong i Shane Byrne. Załoga Pumy Rally1 przestrzeliła punkt hamowania i wpadła w zaspę. Na szczęście udało im się wrócić na trasę i dojechać do mety próby ze stratą 45,1 s.

W WRC2 najlepsze tempo mieli Lauri Joona i Antti Linnateko, którzy o 0,5 s pokonali Mikko Heikkilę i Kristiana Temonena oraz o 0,9 s Teemu Suninena i Janni Hussi.

W polskim pojedynku górą byli Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot [+17,2 s]. Michał Sołowow i Maciej Baran byli od rodaków gorsi o 17,7 s. Polacy zajmują odpowiednio 11. i 17. miejsce w WRC2.

Od siódmego czasu w WRC3 rywalizację rozpoczęli Tymek Abramowski i Jakub Wróbel. Do liderów, Ali Turkkana i Oytuna Albayraka stracili 16,6 s.

W piątkowym programie znalazło się siedem odcinków. Pierwszy ruszy o godzinie 10:07.

Wyniki po OS1:

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 5.53,1
2. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3,8 s
3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4,4 s
4. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +5,6 s
5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6,7 s
6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +7,9 s
7. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +9,1 s
8. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +15,7 s
9. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 +18,2 s
10. Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin Toyota GR Yaris Rally1 +26,1 s

23. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot Skoda Fabia RS Rally2 +48,3 s
37. Michał Sołowow/Maciej Baran Toyota GR Yaris Rally2 + 1.06
38. Tymek Abramowski/Jakub Wróbel Ford Fiesta Rally3 +1.07,4

Zobacz więcej