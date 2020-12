Przyszłoroczne mistrzostwa rozpoczną zasiadając w Hyundaiach i20 R5. W połowie sezonu przesiądą się do nowego i20 N Rally2.

- Po zdobyciu drugiego tytułu w klasyfikacji producentów w WRC, ważne jest, abyśmy potwierdzili nasze zaangażowanie w rozwój młodych talentów i wschodzących gwiazd - oświadczył szef Hyundai Motorsport, Andrea Adamo. - Z przyjemnością witamy Olivera w rodzinie Hyundai Motorsport. Dołączy do Ole Christiana, z którym pracowaliśmy już w tym roku. Obaj są zdecydowanie ekscytującymi talentami.

Solberg podpisał z Hyundaiem dwuletni kontrakt, z zamiarem startów w najwyższej klasie Rally1 w sezonie 2022.

19-latek, syn Pettera Solberga, sięgnął w tym roku po mistrzostwo FIA ERC1 Junior.

- Dołączenie do Hyundai Motorsport, jest dla mnie czymś niesamowitym - powiedział Solberg. - To ekscytujące, że będę w takim zespole. Nie mogę doczekać się jazdy samochodem i20 R5, a następnie i20 N Rally2 w ramach pełnej kampanii WRC 2 w przyszłym roku. Rozpoczniemy mistrzostwa ze zwycięską mentalnością i spoczywać będzie na nas ważna odpowiedzialność reprezentowania Hyundaia na całym świecie. Cieszę się również, że w składzie WRC 2 jest drugi młody kierowca, Ole Christiana Veiby. Mam nadzieję, że to zobowiązanie otworzy mi drzwi do jeszcze większych możliwości w przyszłości.

Ole Christian Veiby już dobrze poznał i20 R5, Wziął udział w pięciu z siedmiu rund WRC 2 rozegranych w tym roku.

- W tym roku naprawdę podobała mi się rywalizacja za kierownicą i20 R5 - powiedział Veiby. - Dużo się nauczyłem i cieszę się, że mogę kontynuować rozpoczętą pracę. To był zupełnie inny i pełen wyzwań rok i nie mogę doczekać się kolejnego sezonu w WRC 2. Wspaniale jest mieć Olivera na pokładzie. Jestem pewien, że wniesie cenny wkład do zespołu i praca z tak pasjonującym kierowcą będzie dla mnie bardzo inspirująca.

Co dalej z Jarim Huttunenem, który w tym roku, współpracując z Hyundaiem został mistrzem Polski oraz WRC 3?

- Nie możemy rozmawiać o wschodzących gwiazdach, nie wspominając o Jarim - powiedział Adamo. - Miał fantastyczny sezon 2020, został mistrzem Polski i zdobył tytuł w WRC 3. Pracujemy nad programem Jariego na sezon 2021. W odpowiednim czasie będzie wiadomo coś więcej.