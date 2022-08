Po raz ostatni o punkty do światowego czempionatu walczono w Nowej Zelandii dekadę temu. Załogi miały wrócić na malownicze szutry już w 2020 roku, ale na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. W tegorocznym harmonogramie rajd z bazą w Auckland na Wyspie Północnej zajął jedenastą pozycję.

Hyundai poinformował, że do Nowej Zelandii - poza zaliczającymi pełny program Thierrym Neuvillem i Martijnem Wydaeghem oraz Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją - dołączą Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

- Jestem bardzo podekscytowany, mogąc potwierdzić, że wrócimy do samochodu Rally1 w przyszłym miesiącu, kiedy legendarny Rajd Nowej Zelandii powróci do kalendarza - przekazał Solberg, którego ojciec Petter wygrał imprezę w 2004 roku. - Rajd i jego drogi są kultowe, ale jednocześnie będzie to nowość dla wszystkich. To dobre dla mnie.

- Mój tata wygrał tam w 2004 roku i mam nadzieję, że udzieli mi kilku wskazówek.

Duet w niedawno rozegranym Ardeca Ypres Rally Belgium zajął czwarte miejsce i poprawił tym samym swój najlepszy rezultat na scenie światowego czempionatu. Podczas Acropolis Rally of Gods - najbliższej odsłony sezonu - Solberg i Edmondson ustąpią jednak miejsca Daniemu Sordo i Candido Carrerze. Hiszpanie przejmą trzeciego i20 N Rally1.

Rajd Nowej Zelandii odbędzie się w dniach 29 września - 2 października.

Polecane video: