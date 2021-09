Solberg wraca do auta WRC

Przez dziesięć dni jeszcze nastolatek, Solberg zaliczy czwarty występ w aucie WRC, trzeci na szczeblu światowego czempionatu. Syn Pettera - mistrza świata z 2003 roku - zadebiutował w samochodzie królewskiej klasy podczas Arctic Rally Finland. Safari nie ukończył po uszkodzeniu zawieszenia i klatki bezpieczeństwa na początku rajdu.

Solberg skupia się w tym roku na walce WRC 2. W tej kategorii nie ma jednak zbyt dobrych wyników. Trzy ostatnie starty - w Estonii, Belgii i Grecji - zakończyły się przedwcześnie. Na koncie widnieją jedynie punkty za piąte miejsce w Rajdzie Portugalii.

Rajd Katalonii - po ponad dekadzie ponownie w pełni asfaltowy - odbędzie się w dniach 14-17 października. Solberg i Johnston pojadą i20 Coupe WRC. Okazję do poznania, jak zachowuje się samochód na utwardzonej nawierzchni mieli w czerwcu podczas Rally di Alba.

- Świetnie wrócić do auta WRC - przekazał Solberg. - Kiedy jechałem Hyundaiem i20 Coupe WRC w Rally di Alba, przeżycia były niesamowite. Nie mogę się już doczekać. Z pewnością będzie to świetne wyzwanie.

- Jak wszyscy wiemy, era tych aut dobiega końca. To będzie jeden z ich ostatnich rajdów. Rywalizowanie nim to wielki przywilej. To kolejne spełnione marzenie i muszę podziękować Andrei Adamo.

Szef Hyundai Motorsport pytany o cele dla Solberga, odparł: - Ma ukończyć rajd. Umówiliśmy się, że za każdy opuszczony oes spędzi tydzień w roli mechanika.