Solberg wraca do auta WRC

Solberg związał się z Hyundaiem przez rozpoczęciem sezonu 2021. Głównym celem jest walka o czołowe pozycje w WRC 2. W „pakiecie” 19-latek otrzymał możliwość poznania auta WRC. Debiut w samochodzie królewskiej klasy nastąpił podczas Arctic Rally Finland - drugiej rundy mistrzostw świata. Pilotowany wyjątkowo przez Sebastiana Marshalla, Solberg dojechał jako siódmy i zebrał pozytywne recenzje.

Drugi występ w i20 Coupe WRC miał mieć miejsce w miniony weekend na Sardynii. Z rywalizacji na śródziemnomorskiej wyspie trzeba było jednak zrezygnować, gdy tuż po Rajdzie Portugalii okazało się, że chory na COVID-19 jest Petter - ojciec Olivera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oliver - mimo negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa - musiał poddać się 14-dniowej kwarantannie w Porto.

Izolacja zakończyła się wczoraj, a sam kierowca poinformował, że wsiądzie do auta WRC już w najbliższy weekend podczas Rally di Alba - rundy Campionato Italiano WRC.

- Rally di Alba z pewnością będzie ekscytujący - powiedział Solberg. - To świetny rajd, który nabrał sławy w ostatnich latach. Brały w nim udział uznane nazwiska. Dla mnie to okazja, by zyskać doświadczenie w Hyundaiu i20 Coupe WRC na asfalcie. To będzie mój pierwszy raz w aucie WRC na tej nawierzchni.

Jednym z rywali Solberga będzie Ott Tanak. Estończyk - razem z pilotem Martinem Jarveoją - pojedzie bliźniaczym i20 Coupe WRC.

15. Rally di Alba zaplanowano na najbliższy weekend. Organizatorzy przygotowali dziewięć odcinków specjalnych o łącznej długości 105 km.