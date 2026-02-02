Pilotowany przez Elliotta Edmondsona Solberg pokazał niezwykłą dojrzałość i zdominował inauguracyjną rundę, którą ostatecznie wygrał z przewagą 51,8 sekundy nad zespołowymi kolegami, Elfynem Evansem i Scottem Martinem oraz trzecimi, Sebastienem Ogierem i Vincentem Landaisem.

24-latek w czwartek i piątek doskonale wykorzystał swoją pozycję na trasie, dzięki czemu zbudował solidną przewagę i kontrolował sytuację do mety. W niezwykle trudnych warunkach również nie ustrzegł się błędów, ale za każdy razem szczęście było po jego stronie.

Solberg został najmłodszym zwycięzcą w historii Rajdu Monte Carlo, choć był to dopiero jego drugi start Toyotą GR Yaris Rally1. Po ubiegłorocznym zwycięstwie w Rajdzie Estonii Szwed ma również imponującą średnią w postaci dwóch zwycięstw w dwóch startach samochodem królewskiej kategorii.

Triumf w Monte Carlo wyniósł natychmiast syna mistrza świata z 2003 roku na pozycję jednego z pretendentów do tytułu mistrzowskiego, mimo że wielu mogło wątpić, czy będzie w stanie rzucić wyzwanie bardziej doświadczonym kolegom już w tym roku.

- W przyszłym roku chcę nadal budować swoją pozycję krok po kroku i zobaczyć, co jest możliwe – mówił Solberg.

- Ale teraz wiem, że wszystko jest możliwe. Jestem marzycielem, dlatego wierzę, że wszystko może się zdarzyć – dodał.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Hyundai

Kolejną rundą WRC 2026, w której zobaczymy Solberga, będzie jego domowy Rajd Szwecji. W zimowych warunkach Solberg zaliczany jest do grona faworytów, więc oczekiwania są naturalnie wysokie. Kierowca Toyoty stara się jednak twardo stąpać po ziemi.

- To bardzo długi sezon i przed nami długa droga. Ale myślę, że jeśli uda się wygrać ten rajd i Estonię, wszystko jest możliwe. Ale wciąż jest wiele do nauczenia się i chcę stopniowo osiągać kolejne etapy – podkreślił.

Tak czy inaczej, Solberg po inauguracji sezonu jest liderem klasyfikacji. To oznacza również, że będzie otwierał trasę podczas pierwszego etapu Rajdu Szwecji, który odbędzie się w dniach 12-15 lutego w regionie Umea.