Solberg: Wszystko jest możliwe
Oliver Solberg dał popis swoich umiejętności podczas Rajdu Monte Carlo i pewnie wkracza do walki o mistrzostwo.
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images
Pilotowany przez Elliotta Edmondsona Solberg pokazał niezwykłą dojrzałość i zdominował inauguracyjną rundę, którą ostatecznie wygrał z przewagą 51,8 sekundy nad zespołowymi kolegami, Elfynem Evansem i Scottem Martinem oraz trzecimi, Sebastienem Ogierem i Vincentem Landaisem.
24-latek w czwartek i piątek doskonale wykorzystał swoją pozycję na trasie, dzięki czemu zbudował solidną przewagę i kontrolował sytuację do mety. W niezwykle trudnych warunkach również nie ustrzegł się błędów, ale za każdy razem szczęście było po jego stronie.
Solberg został najmłodszym zwycięzcą w historii Rajdu Monte Carlo, choć był to dopiero jego drugi start Toyotą GR Yaris Rally1. Po ubiegłorocznym zwycięstwie w Rajdzie Estonii Szwed ma również imponującą średnią w postaci dwóch zwycięstw w dwóch startach samochodem królewskiej kategorii.
Triumf w Monte Carlo wyniósł natychmiast syna mistrza świata z 2003 roku na pozycję jednego z pretendentów do tytułu mistrzowskiego, mimo że wielu mogło wątpić, czy będzie w stanie rzucić wyzwanie bardziej doświadczonym kolegom już w tym roku.
- W przyszłym roku chcę nadal budować swoją pozycję krok po kroku i zobaczyć, co jest możliwe – mówił Solberg.
- Ale teraz wiem, że wszystko jest możliwe. Jestem marzycielem, dlatego wierzę, że wszystko może się zdarzyć – dodał.
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Hyundai
Kolejną rundą WRC 2026, w której zobaczymy Solberga, będzie jego domowy Rajd Szwecji. W zimowych warunkach Solberg zaliczany jest do grona faworytów, więc oczekiwania są naturalnie wysokie. Kierowca Toyoty stara się jednak twardo stąpać po ziemi.
- To bardzo długi sezon i przed nami długa droga. Ale myślę, że jeśli uda się wygrać ten rajd i Estonię, wszystko jest możliwe. Ale wciąż jest wiele do nauczenia się i chcę stopniowo osiągać kolejne etapy – podkreślił.
Tak czy inaczej, Solberg po inauguracji sezonu jest liderem klasyfikacji. To oznacza również, że będzie otwierał trasę podczas pierwszego etapu Rajdu Szwecji, który odbędzie się w dniach 12-15 lutego w regionie Umea.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.
Finlandia bez Ouninpohji
Barwy wojenne Williamsa
Komatsu jednak został
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze