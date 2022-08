Norris, czwarty sezon reprezentujący McLarena w Formule 1, miał niedawno możliwość przyjrzeć się, jak wygląda jazda samochodem rajdowym po szutrowym odcinku specjalnym. W ramach promocji swojej marki odzieżowej Quadrant, Brytyjczyk połączył siły z M-Sportem i oszołomiony widowiskowością dyscypliny, w rozmowie z Motorsport.com, wyraził chęć spróbowania swoich sił za kierownicą rajdówki.

Z ofertą niezwłocznie pospieszył Solberg, obecnie kierowca fabrycznego zespołu Hyundaia. Najpierw odpowiedział Norrisowi za pośrednictwem mediów społecznościowych, a następnie w rozmowie z Motorsport.com dodał:

- Jeśli chce trochę pojeździć, może przyjechać na naszą farmę w Szwecji. Mamy dużo samochodów rajdowych - przyznał Solberg. - Mogę mu wysłać wiadomość i spytać czy chce przyjechać.

- Jest świetnym kierowcą, bardzo utalentowanym i jestem przekonany, że poradziłby sobie również w samochodzie rajdowym. Ja chętnie spróbowałbym sił w jego bolidzie Formuły 1.

Szef M-Sport Ford - Richard Millener stwierdził, że w przyszłości chętnie zapewni Norrisowi samochód.

- Niestety, nie było mnie w pracy, kiedy Lando przyjechał z wizytą. Świetnie byłoby go poznać - powiedział Millener w rozmowie z Motorsport.com. - Kilku gości, którzy kiedyś pracowali dla nas, a teraz są w McLarenie, przyznało, że był bardzo podekscytowany tamtego dnia.

- Wtedy nie mógł poprowadzić samochodu, ale jestem pewny, że chciałby to zrobić i byłoby to świetne dla zespołu. Wydaje się być naprawdę świetnym i otwartym gościem, więc nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Zawsze fajnie jest organizować takie rzeczy.

