Solberg zaliczył bezproblemowy dzień testów przed Arctic Rally Finland (26-28 lutego), w doskonałych zimowych warunkach w pobliżu Rovaniemi, miasta, które będzie gospodarzem drugiej rundy mistrzostw świata.

19-latek w sezonie 2021 reprezentuje ekipę Hyundai Motorsport. Program stanowią starty w WRC 2. Natomiast w Finlandii pojedzie i20 Coupe WRC, który podstawi 2C Competition.

- Uśmiech towarzyszył mi od rana, przez cały dzień - powiedział Solberg. - Samochód jest trochę łatwiejszy w prowadzeniu, niż się tego spodziewałem.

- Kilka lat temu jeździłem autem rallycrossowym, więc byłem przygotowany na dużą moc i prędkość. To, co mnie zadziwiło w Hyundaiu i20 WRC, to przyczepność w szybkich zakrętach. Aerodynamika jest niesamowita - kontynuował.

Odnosząc się do testów, dodał: - Nie będę wdawał się w zbyt wiele szczegółów na temat tego, co robiliśmy, ale przeszliśmy przez różne ustawienia zawieszenia oraz dyferencjału i udało się wypracować kilka dobrych rzeczy.

- Ludzie dużo mnie pytają, co będę w stanie osiągnąć w tym rajdzie, ale szczerze powiedziawszy nie muszę odpowiadać. Te zawody są dla mnie jak dłuższe testy. Chcę dowiedzieć się jak najwięcej o tym fantastycznym samochodzie. Spróbować jazdy w zakręcie na szóstym biegu. Zamierzam się bawić i nadal uśmiechać - zakończył.