Hyundai poinformował w ubiegłym tygodniu, że nie przedłuży z Solbergiem bieżącego kontraktu, który wygaśnie wraz z końcem roku. 21-latek pozostał bez etatu na sezon 2023.

W praktyce jedyną szansą dla Solberga na pozostanie w królewskiej klasie hybrydowych samochodów jest związek z M-Sportem. W rozmowie z Motorsport.com syn Pettera - mistrza świata z 2003 roku - zdradził, że kontakt z brytyjską stajnią został już nawiązany, ale do porozumienia wciąż jest daleko.

- W tej chwilo trudno cokolwiek powiedzieć - przyznał Solberg. - Nic bardzo zaawansowanego nie ma.

- Hyundai jasno wyraził, czego chce, więc tam nie wrócę. Toyota ma z kolei wszystko, czego potrzebuje. Dobrych kierowców, najlepszy samochód i zespół. Trudno się tam dostać. W M-Sporcie potrzebują kierowców, choć nie wiem czy to jest teraz opcja, czy nie.

- Nigdy się nie poddam. Mam nadzieję być podczas Monte Carlo w aucie WRC [Rally1]. Rozmawiałem już ze wszystkimi. Każdy fotel byłby świetny. M-Sport to świetny zespół i idealne miejsce do nauki dla młodego kierowcy. Wiedzą, jak sobie z tym radzić.

- Malcolm [Wilson] ma ogromne doświadczenie w radzeniu sobie z młodymi kierowcami, z moim ojcem włącznie. Nawet pytał mnie dwa lata temu, ale poszedłem do Hyundaia. M-Sport to jedna z najlepszych ekip, w której można być. Samochód zdaje się być szybki. Na pewno potrzebują trochę rozwoju, ale sądzę, że mają jedno z najlepszych aut. To może być naprawdę interesująca opcja.

- Mam swoich osobistych sponsorów, którzy są ze mną od lat: Monster i HTB. Pracuję z nimi nad przyszłością. Rozmawiamy o tym, co możemy gdzieś zrobić i M-Sport może być do tego dobrym miejscem.

Solberg przyznał, że podstawowym celem jest zapewnienie sobie miejsca w samochodzie Rally1. Dodał, że nie odrzuciłby możliwości startów w kategorii WRC 2, gdyby to była jedyna szansa na pozostanie na światowych odcinkach.

- Jeśli WRC 2 będzie jedyną opcją, muszę to zrobić. Jednak to na pewno nie jest plan. Marzeniem i celem jest WRC. Fajnie byłoby wykorzystać doświadczenie, które teraz mam, zamiast zaczynać od zera.

- Uważam, że auto WRC jest teraz droższe niż kiedykolwiek. Nie sądzę, by prywatne zgłoszenie [z Rally1] było możliwe.

Solberg spędził w Hyundaiu dwa lata. W sezonie 2021 łączył występy w WRC 2 z okazjonalnymi startami autem WRC. Przed bieżącą kampanią awansował do fabrycznego składu i trzecim hybrydowym i20 N Rally1 dzielił się z Danim Sordo.

