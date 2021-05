Drugi oes Rajdu Portugalii to Góis (19,51 km). Nowa, początkowa sekcja licząca trzy kilometry prowadzi zawodników pod górę po krętych drogach, po czym dołącza do odcinka używanego w 2019 roku. Załogi wyłaniają się z gęstego lasu wjeżdżając na fragment prowadzący po grzbietach górskich. W końcówce jest wolniejsza sekcja na wąskiej drodze, a ostatnie trzy kilometry to znów szybsza jazda na szerszej trasie. Nawrót Sobral wyznacza początek ostatniego zjazdu.

Najlepiej na drugim odcinku specjalnym pojechali Dani Sordo i Borja Rozada, obejmując prowadzenie w rajdzie.

- Było całkiem dobrze - powiedział Sordo. - Samochód spisuje się w porządku, a współpraca z pilotem poszła lepiej niż na pierwszym oesie. Starałem się nie cisnąć zbyt mocno, ponieważ dopiero przyzwyczajamy się do tych opon.

Podobnie, jak na pierwszym oesie, czołową trójkę utworzyły załogi Hyundaia: Tanak/Jarveoja (+3,6s), Neuville/Wydaeghe (+5,5s).

- Musimy sporo poprawić się. Czuję, jakbym dużo walczył z samochodem - powiedział Tanak.

- To był dobry oes, pojechałem bardzo czysto - komentował Thierry Neuville. - Może mogłem przycisnąć trochę bardziej, ale sporo ślizgaliśmy się.

Najszybszą załogą zasiadającą w Toyocie Yaris WRC byli Takamoto Katsuta i Daniel Barritt (+6,3s).

- Warunki robią się lepsze. Popełniłem jednak wiele błędów, to nie była dobra jazda - nie ukrywał Katsuta. - Mogłem pojechać lepiej, musimy się poprawić.

- Nie jestem zadowolony. Jedzie się ciężko na miękkich oponach - przekazał Kalle Rovanpera (+6,6s). - Samochód jest ustawiony zbyt miękko, mam sporą podsterowność. Dużo zmagamy się z autem.

- Nie jest łatwo - przyznał Elfyn Evans (+8,2s). - Dużo ślizgamy się na miękkich oponach, ale jest ok.

Kolejne miejsca zajęli: Greensmith/Patterson (+10,7s), Ogier/Ingrassia (+11s), Fourmaux/Jamoul (11,2s). Do mety nie dotarli Pierre-Louis Loubet i Florian Haut-Labourdette, załoga ok.

W rajdzie Sordo wyprzedza Tanaka o 3,2s, Neuville’a o 5,6s, Rovanperę o 9,1s. Evans utrzymuje piąte miejsce (+10,3s). Katsuta awansował na szóstą pozycję (+10,6s), kosztem Greensmitha (+10,8s). Ogier jest ósmy (+15,7s).

W WRC 2 najszybciej pojechali Esapekka Lappi i Janne Ferm. Trójkę utworzyli Teemu Suninen i Mikko Markkula (+1,5s), oraz Mads Ostberg i Torstein Eriksen (+6,4s). Suninen jest nowym liderem kategorii przed Lappim (+4,3s), Griazinem (+4,4s), Ostbergiem (+4,6s).

...więcej wkrótce