Sordo karierę w światowym czempionacie rozpoczął razem z Citroenem. Po wywalczeniu w 2005 roku tytułu wśród juniorów, sezon później awansował do Xsary WRC, wystawianej wtedy przez Kronos Racing. W kolejnym roku był już fabrycznym kierowcą francuskiej marki, a związek trwał do końca sezonu 2010. Po krótkiej przygodzie z Mini, pochodzący z Kantabrii zawodnik wrócił na rok do Citroena, po czym nawiązał trwającą do dziś współpracę z Hyundaiem.

W barwach koreańskiej marki wygrał dwukrotnie Rajd Sardynii i łącznie trzynaście razy stawał na podium. W ostatnich sezonach realizował częściowy program, dzieląc i20 Coupe WRC z Craigiem Breenem. Według serwisu Planetmarcus Sordo pozostanie w Hyundaiu również na kolejny rok. W trzecim aucie zmieniać się będzie prawdopodobnie z Oliverem Solbergiem, coraz mocniej przymierzanym do występów w samochodzie królewskiej klasy.

Breen powinien związać się z M-Sportem i zaliczyć pełny sezon Pumą Rally1, choć oficjalnego potwierdzenia tej informacji nadal nie ma.

Po czwartym miejscu w Rajdzie Akropolu, Dani Sordo i Candido Carrera wezmą udział w Azores Rallye - piątej rundzie ERC 2021.