Sordo pozostanie w Hyundaiu?

Sordo dołączył do Hyundaia w 2014 roku. Hiszpan w barwach koreańskiego producenta ani razu nie zaliczył pełnego sezonu mistrzostw świata, choć w latach 2015-2017 wystąpił w zdecydowanej większości rajdów. Ten rok był szczególnie ubogi. Z powodu pandemii koronawirusa, 37-letni Kantabryjczyk tylko trzy razy stanął na starcie rundy WRC. Razem z Carlosem del Barrio wygrał Rajd Sardynii, a w ACI Rally Monza stanął na najniższym stopniu podium.

Hyundai Motorsport nie ogłosił jeszcze składu na przyszły sezon. Ważne umowy mają Ott Tanak i Thierry Neuville. Obaj rozpoczęli już przygotowania do Rajdu Monte Carlo.

Sordo pozostaje optymistą w kwestii startów w 2021 roku. Podczas wywiadu w programie Top Motor, zwycięzca trzech rund WRC powiedział:

- Sprawy wyglądają dobrze. Generalnie, jeśli odnowię kontrakt, ponownie zaliczę częściowy program, podobny do tych z ostatnich lat.

Wczoraj informowaliśmy o rozstaniu kierowcy z pilotem Carlosem del Barrio. 52-latek wsiada na prawy fotel do Fabrizio Zaldivara i zaliczy program w WRC 3. Sordo ma jednak nadzieję, że gdyby wystartował w styczniowym Rajdzie Monte Carlo, del Barrio będzie mógł mu towarzyszyć jeszcze ten jeden raz.

- Jeśli wystąpię w Monte Carlo, na 95% pojadę z Carlosem. To bardzo trudny rajd, a on ze swoim kierowcą zacznie sezon później. Zobaczymy, co będzie dla nas najlepsze. Spędziliśmy razem wiele czasu i pomimo małych kłótni, mamy dobre relacje.

Zdaniem dziennika Marca faworytką do występów z Sordo jest Sara Fernandez - obecna pilotka Efrena Llareny, znanego z FIA ERC.