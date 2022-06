Hyundai pozostaje wierny swoim zwyczajom i zmienia obsadę trzeciego i20 N Rally1. Rotacja nie jest jednak tak częsta jak w latach ubiegłych. Autem dzielą się Oliver Solberg i Elliott Edmondson oraz Dani Sordo i Candido Carrera.

Solberg i Edmondson zaliczyli trzy pierwsze rundy sezony i przekazali auto Sordo i Carrerze. Hiszpanie dwukrotnie - w Portugalii i na Sardynii - uplasowali się na najniższym stopniu podium. Starty Solberga i Edmondsona w Kenii i Estonii są już potwierdzone, a prawdopodobnie duet wystąpi również w Finlandii i Belgii.

Sordo przewiduje, że wróci do samochodu królewskiej klasy podczas wrześniowego Acropolis Rally of Gods.

- To bardzo motywujące wyniki dla całego zespołu i cieszę się, że zdobyłem dla nich podium - powiedział Sordo po włoskiej rundzie WRC. - Jestem tutaj, by walczyć o punkty i wspierać ich w walce w mistrzostwach. Wygrana Otta i moje trzecie miejsce pomogły zmniejszyć stratę, a to było celem na weekend.

- [Powrót nastąpi] po lecie. Teraz mam wakacje. Wiecie, po dwóch rajdach potrzebuję odpoczynku. Mam już czterdzieści lat - żartował Hiszpan. - Mój następny start to Akropolis. Poczekam tyle czasu.

- To należy do zespołu, by się dobrze przygotować. Razem z Ottem i Thierrym będziemy chcieli zbierać punkty również w tabeli kierowców.

W przyszłotygodniowym Rajdzie Safari kolejna roszada nastąpi również w Toyocie. Do stawki wrócą Sebastien Ogier i Benjamin Veillas. Na kenijskich bezdrożach w barwach M-Sport Ford pojawią się Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche.

