Pandemia koronawirusa wstrzymała rywalizację w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Począwszy od Rajdu Argentyny, każdą kolejną rundę przekładano na bliżej nieokreślony termin. W czwartek poinformowano, że Rajd Portugalii nie odbędzie się w tym roku. Choć próbowano znaleźć jesienny termin, organizatorzy skierowali wszelkie wysiłki i zasoby na edycję 2021.

Z Portugalii najlepsze załogi świata miały się przenieść na Sardynię. Włoska runda również została przełożona, ale jej przyszłość nie jest w tym momencie znana. Obie imprezy były częścią tegorocznego programu Daniego Sordo i Carlosa del Barrio, reprezentantów Hyundaia. Kantabryjski kierowca właśnie na śródziemnomorskiej wyspie odniósł w ubiegłym roku swoje drugie zwycięstwo na szczeblu WRC.

- Najważniejsze jest teraz przezwyciężenie tego [wirusa] i jak najszybszy powrót do rajdów - powiedział Sordo. - Towarzyszy mi rozczarowanie, że nie będę teraz w Portugalii i na Sardynii. To jedne z moich ulubionych rajdów. Szkoda, że je straciliśmy, ale smutniejsza jest cała ta sytuacja. Dziękuję tym, którzy starają się pozostać w domu i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy bardzo szybko.

Sordo czas izolacji spędza w domu, starając się utrzymać odpowiednią kondycję fizyczną.

- Na szczęście tutaj [w Kantabrii] sytuacja nie była tak zła, jak w innych regionach, ale ważne było, aby podchodzić do sprawy na poważnie i przestrzegać zasad. Staram się zachować formę i znaleźć sobie zajęcie. Organizuję siłownię i w tej chwili jest w połowie ukończona. Trochę czasu poświęcam na wywiady i gotowanie. Mam też symulator, ale nie grałem zbyt wiele.

Zwycięzca dwóch rund WRC pozostaje również w kontakcie ze swoim zespołem.

- Zorganizowaliśmy rozmowę z Carlosem [pilotem] poprzez Instagram. Kontaktowałem się również z Andreą [Adamo, szefem zespołu] i Alainem [Penassem, menedżerem ekipy]. Myślę też, że fajnie byłoby zrobić jakiś wspólny czat między kierowcami - zakończył Dani Sordo.