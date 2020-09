Spełnione marzenie Neuville'a

Dla Thierry’ego Neuville’a, reprezentanta zespołu Hyundai Motorsport, Renties Ypres Rally Belgium to jest domowy rajd.

- Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w rundzie mistrzostw świata w Belgii, w rajdzie, w którym startowałem już kilkukrotnie - powiedział Neuville. - Do tego, odbędzie się w rejonie Spa, czyli bardzo blisko moich rodzinnych stron.

Organizatorzy Ypres Rally skorzystali na pandemii koronawirusa i kryzysie nią wywołanym. Po odwołaniu rund w Argentynie, Portugalii, Kenii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz Japonii, Promotor WRC szukał alternatywnych imprez, które mógłby dodać do kalendarza.

- Ypres Rally co roku przyciąga tysiące widzów i zawodników z całego świata. Ta impreza zintegruje mistrzostwa świata i sądzę, że będzie to fajny rajd - kontynuował Belg. - To są bardzo trudne zawody dla kierowców, nietypowe i sądzę, że możemy spodziewać się dobrej walki.

Neuville przez ostatnie trzy lata co roku startował w Ypres Rally. W sezonie 2018 wygrał go za kierownicą Hyundaia i20 R5. W zeszłym roku wziął w nim udział jadąc i20 WRC: - Mamy dobrą wiedzę na temat tego terenu, co powinno nam pomóc w byciu konkurencyjnymi.

Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, Rajdowe Mistrzostwa Świata 2020 będą miały mniej rund niż oczekiwano. Neuville pytany, jaki będzie to miało wpływ na jego szanse na tytuł, ale też wartość tego osiągnięcia, odparł: - Na początku mistrzostw wiesz, że masz 12, 13 lub nawet 14 rund w zależności od sezonu. Teraz po problemach w Meksyku (awaria elektryki), gdy pozostało już tylko kilka rajdów, nasze szanse znacznie zmalały, ale nadal walczymy i nadal będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli sięgniemy po sukces w tym roku. Bez względu na okoliczności tytuł pozostaje tytułem, tak samo jak zwycięstwo pozostaje zwycięstwem. Widzieliśmy, jak kierowcy wygrywali rajdy, gdy inni się poddawali. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te wyniki, widzimy jedynie ich zwycięstwa, bez żadnych okoliczności, w których je odnieśli.

WRC 2020 zostanie wznowione w dniach 2-4 września od Rajdu Estonii.

Klasyfikacja sezonu WRC 2020