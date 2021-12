Starania o WRC na Łotwie

Jak już informowaliśmy w sierpniu, organizator Rajdu Lipawy - RA Events, otrzymał list od Promotora WRC, w którym została złożona oferta długoterminowej współpracy w celu zorganizowania rundy WRC na Łotwie w 2024 roku.

W związku z powyższym RA Events rozpoczęło negocjacje z łotewskim rządem i ministerstwami, miastami i regionami Łotwy, a także sponsorami, w celu wspólnej oceny korzyści z organizacji rundy mistrzostw świata, a także możliwości technicznych i finansowych w kontekście przeprowadzenia rajdu.

Promotor WRC złożył ofertę wieloletniej współpracy, a dokładniej mowa jest o trzyletnim kontrakcie, powierzającym Łotwie nadal organizację rundy FIA ERC, szutrowego Rajdu Lipawy w 2022 i 2023 roku, a następnie włączenie kraju do kalendarza WRC 2024.

- Życie nie jest nudne. W tej chwili jestem w sytuacji, w której nie mogę wiele powiedzieć, ponieważ wszystko jest w toku, ale cały proces przebiega dobrze - powiedział Raimonds Stroks, dyrektor RA Events, serwisowi Go4speed. - Pierwszy krok został zrobiony. Rząd Łotwy przeznaczył środki na licencję ERC 2022. Ten rok jest już pod auspicjami Promotora WRC, który swoje całe doświadczenie z mistrzostw świata przeniesie na ERC, co jest ogromnym krokiem naprzód.

- Potrzebujemy jednak wielu innych rzeczy, aby otrzymać gwarancje rządowe dla WRC w 2024 roku. Zostało nam niewiele czasu. Do końca roku musimy dać odpowiedź promotorowi. Praca trwa. Myślę, że na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Ministrów ta sprawa będzie rozpatrywana - poinformował.

- Zaoferowaliśmy rządowi łotewskiemu wiele wyjątkowych rzeczy i chciałbym myśleć, że to oferta, jakiej nikt, nigdy wcześniej nie przedstawił. Wykonaliśmy swoją pracę na 150%. Sądzę, że wszystko powinno być w porządku, ale dopóki nie zostanie podjęta ostateczna decyzja, możemy tylko teoretyzować.

- Jeśli rząd to wszystko zaakceptuje, to mogę powiedzieć, że plan na WRC 2024 powstanie już teraz, a najbliższe dwa lata w FIA ERC posłużą jako testy w przygotowaniach do mistrzostw świata - podsumował.

Oprócz Rajdu Lipawy, jako rundy mistrzostw Europy, w przyszłym roku Łotwa będzie również gościła ponownie Mistrzostwa Świata w Rallycrossie, tradycyjnie w Rydze.