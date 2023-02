W zaledwie drugiej rundzie tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Świata Hyundai już próbował wdrożyć polecenia zespołowe, zamieniając pozycje swoich kierowców - Neuville'a i Craiga Breena przed Power Stage, finałowym oesem zawodów.

Breen, który zalicza tylko częściową kampanię, okazał się poważnym kandydatem do triumfu w Rajdzie Szwecji.

33-latek, pilotowany przez Jamesa Fultona, prowadził od piątkowego popołudnia do sobotniego wieczoru. Problemy z hybrydą w jego i20 N Rally1 sprawiły jednak, że oddał prowadzenie Ottowi Tanakowi z M-Sportu, który wraz z Martinem Jarveoją dowiózł ten wynik już do mety.

Będąc 8,5 sekundy za Tanakiem przed ostatnim oesem, Breen na prośbę zespołu celowo spóźnił się na punkt kontroli czasu, aby przyjąć karę dziesięciu sekund. Ruch ten sprawił, że Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe awansowali na drugą lokatę w generalce z szansą na wywiezienie z Szwecji większej liczby punktów.

Sankcja oznaczała, że Breen przystąpił do finałowego odcinka specjalnego ze stratą pół sekundy w generalce do Neuville’a, ale błąd Belga w ciasnym lewym zakręcie spowodował, że Breen, który w tym momencie nie wiedział o problemie swojego kolegi zespołowego, wrócił na drugą lokatę.

Ostatecznie Breen ukończył rajd na drugim miejscu 18,7s za Tanakiem, 1,3s przed partnerem. Trzecia załoga koreańskiego producenta - Esapekka Lappi i Janne Ferm wygrali Power Stage i wskoczyli na siódmą pozycję, po sobotnim problemie z oponą, który przekreślił ich szanse na podium.

Pomimo nieudanego zastosowania poleceń zespołowych, nowy szef stajni Hyundaia uważa, że próba zamiany pozycji była słuszną decyzją.

- Uśmiecham się, ponieważ przystąpiliśmy do Power Stage z trzema zadaniami - powiedział Abiteboul.

- Pierwszym było wygranie tego oesu przez Esapekkę, co się udało. Naprawdę ciężko nad tym pracowaliśmy, aby samochód był przygotowany możliwie jak najlepiej na tę próbę - kontynuował. - Kolejny cel zakładał doprowadzenie dwóch naszych załóg na podium, co już było dużym osiągnięciem. Następnie utrudniliśmy sobie nieco życie, próbując zapewnić Thierry'emu możliwość ukończenia rajdu nieco wyżej, ale to nie zadziałało.

- Myślę, że postąpiliśmy słusznie z perspektywy interesu zespołu. Kiedy walczysz o mistrzostwo chcesz dać kierowcom maksymalną szansę w tym aspekcie, co właśnie zrobiliśmy dla Thierry'ego. Bóg prędkości zdecydował jednak inaczej, ale ja lubię Boga prędkości, a wynik jest jaki jest - dodał.

- W każdym razie jesteśmy zadowoleni. Thierry fantastycznie pozbierał się po rozpoczęciu imprezy od nieco dalszych pozycji. Na jego problemy wpłynęło kilka rzeczy. Udało mu się jednak wspiąć na podium - podsumował.

Neuville w odniesieniu do błędu na OS18 wyjaśnił, że po prostu źle ocenił punkt hamowania.

Mimo wpadki, był zadowolony, że udało mu się osiągnąć cel, jakim było pokonanie Rovanpery i Halttunena z Toyoty. Wyzwanie było skomplikowane, gdyż przygotowania do weekendu utrudniły mu problemy zdrowotne.

- Starałem się dobrze przejechać ten oes, aby zgarnąć kilka dodatkowych punktów, ale trochę za późno zahamowałem w jednym zakręcie, podczas gdy przez cały weekend trochę za wcześnie naciskałem na hamulec - powiedział Neuville dla motorsport.com. - Pojechałem zbyt mocno w tym miejscu i straciłem czas.

- Generalnie celem było pokonanie Rovanpery w bezpośredniej walce i udało nam się pojechać lepiej od niego, co jednak nie oznacza, że możemy być tak szybcy w Meksyku - przekazał.

Breen przyznaje, że końcowy wynik nie był taki, jaki planował Hyundai, ale czuje, że zespół może być zadowolony z ostatecznych rozstrzygnięć.

- Jest jak jest, ta sytuacja nie była zamierzona - mówił Breen dla motorsport.com. - Zamiarem było umożliwienie Thierry’emu ukończenia zawodów na drugim miejscu. To rzecz jasna zrozumiałe w kontekście interesu zespołu, aby poprawić jego szanse na mistrzostwo. W każdym razie mamy dwa samochody na podium i należy być z tego zadowolonym.

