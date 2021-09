Stritesky zadebiutuje w WRC

21-latek przygodę ze sportem motorowym rozpoczął od kartingu. W 2018 roku przeniósł się do rajdów samochodowych i przez dwa sezony ścigał się w czeskim pucharze Opla Adama, wygrywając go przy drugim podejściu. Ubiegłoroczna przesiadka do Peugeota 208 R2 zaowocowała juniorskim tytułem w European Rally Trophy (strefa centralna), mistrzostwem Czech w klasie 6. oraz drugą pozycją w „ośce”.

W sezonie 2021, związany z Vancik Motorsport, kierowca wsiadł w auto Rally2 i przebojem wdarł się do czeskiej czołówki. Po dwóch czwartych i piątym miejscu, na Rajd Bohemii Stritesky otrzymał fabryczną Fabię Rally2 evo i wspólnie z Jirim Hovorką zajął drugą pozycję, ustępując jedynie Janowi Kopeckiemu i Janowi Hlouskowi.

Kilka dni po sukcesie w Młodej Bolesław, Stritesky zadebiutował w FIA ERC. W Rally di Roma Capitale dojechał jako siedemnasty. Wypadek podczas Rajdu Barum nie zmniejszył wiary w talent młodego kierowcy i Skoda Motorsport postanowiła wysłać Striteskiego na Rajd Katalonii - jedenastą rundę sezonu WRC 2021.

Fabię dla Striteskiego i Hovorki przygotuje Toksport WRT, obsługujący w tym roku samochody m.in. dla Andreasa Mikkelsena i Marco Bulacii. Czesi klasyfikowani będą w WRC 3 - w tej samej kategorii, gdzie o mistrzowski tytuł walczą Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak.

- Bardzo cieszymy się z możliwości startu w rajdzie zaliczanym do mistrzostw świata - przekazał Stritesky. - Razem z moim pilotem chcielibyśmy podczas tej hiszpańskiej misji zdobyć jak najwięcej doświadczenia i przejechać wiele kilometrów. Nie mogę się również doczekać współpracy ze stajnią Toksport WRT, która jest jednym z kluczowych klientów Skoda Motorsport i przygotowuje samochody dla gwiazd tego sportu.

Rajd Katalonii odbędzie się w dniach 14-17 października.