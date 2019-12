Subaru może wrócić do WRC

Podążając za światowymi trendami, FIA i promotor cyklu WRC pracują nad wprowadzeniem do rywalizacji samochodów z napędem hybrydowym. Jednym z głównych orędowników takiego pomysłu był Citroen, który jednak poinformował wczoraj, że nie zamierza brać udziału w światowym czempionacie po sezonie 2021. Grupa PSA wybrała zaangażowanie Peugeota w wyścigi długodystansowe oraz marki DS w Formułę E.

Kolejną zmianą, planowaną na 2022 rok, jest umożliwienie budowy samochodu wyczynowego w oparciu o teoretycznie większy model i odpowiednie go „przeskalowanie”. Ma to zachęcić do uczestnictwa kolejnych producentów.

Według informacji osoby powiązanej z Subaru, japońska marka rozpoczęła analizę potencjalnego powrotu do WRC. Sprawdzane są koszty uczestnictwa, dobór partnerów technicznych i metody marketingowe.

Choć daleko jeszcze do jakiegokolwiek ogłoszenia, szczegółowy plan zaangażowania został już najprawdopodobniej opracowany.

- Ze względu na marketing, jedynym branym obecnie pod uwagę modelem jest XV, które dostępne jest również w wersji z napędem hybrydowym. WRC jest najlepszym narzędziem do promocji sportowego wizerunku marki - przekazał nasz informator.

Jak wspomniano wyżej, skalowanie będzie możliwe, więc potencjalne wady SUV-ów mogą być zniwelowane.

Dobór partnerów technicznych to melodia przyszłości, ale według jednej z teorii, z Subaru skontaktowali się przedstawiciele M-Sportu.

Subaru ostatni tytuł wywalczyło w 2003 roku. Wśród kierowców najlepszy był Petter Solberg. W klasyfikacji producentów „Plejady” triumfowały trzykrotnie, w latach 1995-1997.