Fin traktuje rajd na Autodromo Nazionale di Monza w pewnym stopniu jako powrót do swoich wyścigowych korzeni, kiedy ścigał się w kartingu.

- Mam doświadczenie z wyścigów, więc wspaniale jest wrócić na tor, a zwłaszcza za kierownicą obecnych samochodów - powiedział Suninen.

- Te auta naprawdę mają możliwości do jazdy po torach wyścigowych, zwłaszcza przy takim poziomie aerodynamiki i tak dużej mocy - uznał.

Suninen w kartingu w wieku ośmiu lat zdobył mistrzostwo Finlandii, rywalizował również w zawodach międzynarodowych. Nie brał udziału w żadnych wyścigach w Monzy, ale miał okazję dwa lata temu wystartować w Monza Rally Show. Był wówczas drugi za Valentino Rossim.

- To była jedna z najlepszych imprez rajdowych, na jakiej kiedykolwiek byłem - przyznał Suninen. - Teraz, już jako runda WRC będzie prawdziwym rajdem. W każdym razie atmosfera była świetna, było to dobrze przygotowane widowisko. Na oesy wyjeżdżaliśmy co dwie lub trzy godziny, więc mieliśmy czas na analizę jazdy i ustawień, na spotkania z fanami oraz działania promocyjne.

- Wierzę, że mogę być szybki na torze. Mam nadzieję, że wykorzystam swoje umiejętności - dodał.

Niestety gdy losy listopadowej rundy WRC - Ypres Rally są niepewne w obliczu pandemii koronawirusa i dużej liczby zachorowań w Belgii, sytuacja we Włoszech też nie jest lepsza. Lombardia jest obecnie regionem najbardziej dotkniętym w tym kraju, jeśli chodzi o zakażenia Covid-19.

Finał Rajdowych Mistrzostw Świata 2020 jest zaplanowany w terminie 4-6 grudnia.