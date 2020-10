Suninen był najszybszym z reprezentantów M-Sportu podczas szóstej rundy mistrzostw świata. Do trzeciego oesu był nawet liderem rajdu. Później nie był w stanie utrzymać takiego tempa na szybszych oesach, bardziej charakterystycznych dla Rajdu Sardynii. Zawody ostatecznie ukończył na piątej pozycji, 1.33,9 za zwycięzcą - Danim Sordo z Hyundaia.

Jego kolega zespołowy Esapekka Lappi odpadł z rywalizacji z powodu awarii na drugim odcinku specjalnym. Gus Greensmith zatrzymał się na dojazdówce do OS10, gdy kamień przeciął pasek alternatora. Powrócił do jazdy na trzecim etapie.

Zastanawiając się nad przebiegiem weekendu, Suninen powiedział dla serwisu DirtFish: - Udowodniliśmy przynajmniej, że potrafimy mieć naprawdę dobre tempo na niektórych odcinkach, ale tak, wciąż mamy problemy w szybkich partiach. To było teraz widać po wynikach, zajęliśmy piąte miejsce i nie mogliśmy zrobić nic więcej.

Szef zespołu, Richard Millener, wezwał swoich kierowców przed Rajdem Sardynii, aby poprawili swoje osiągi. Suninen zapytany, czy zastosował się do polecenia swojego przełożonego, odparł: - Nadal to podtrzymuję. Wciąż tracimy na szybszych odcinkach specjalnych. Nie wiem, czy wynika to z mojej jazdy, czy z możliwości samochodu, ale jasne jest, że musimy dalej pracować. Tak, najwyraźniej wyniki notowane podczas pierwszego etapu pokazały, że możemy mieć dobre tempo na oesach o wolniejszej charakterystyce, gdy jedziemy w przedziale od pierwszego do czwartego biegu. Wtedy wszystko jest w porządku .

Pozostałe dwie rundy sezonu 2020, Ypres i Monza, odbywają się na asfalcie. Fin nie jeździł na tej nawierzchni od dziesięciu miesięcy.

Przyznał, że w tej sytuacji bardziej martwi się sobą niż Fiestą, która udowodniła swoje dobre możliwości na takich trasach.

- Myślę, że na asfalcie jest naprawdę mocna - przyznał. - Bardziej martwię się o siebie, czy będę wystarczająco szybki.